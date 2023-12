Osimhen e Kvaratskhelia via insieme: il Napoli trema

Il Napoli ora teme davvero di perdere in un colpo solo sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia: un big club li vuole entrambi

La batosta subita al Maradona dall’Inter è forse stata troppo severa nelle proporzioni, ma di certo ha contribuito ad aumentare le ombre sul Napoli. I partenopei – che si sono lamentati molto dell’arbitraggio di Massa – sono scivolati a -11 dall’Inter e -9 dalla Juventus e hanno anche subito l’aggancio della Roma al quarto posto.

Con l’arrivo di Walter Mazzarri, il Napoli era riuscito subito a imporsi a Bergamo contro l’Atalanta ma ha poi subito due ko contro Real Madrid e Inter.

Nessun allarme vero, dato che le sconfitte sono arrivate con due avversarie molto forti, ma l’andamento altalenante degli azzurri non fa altro che alimentare voci di mercato che preoccupano i tantissimi tifosi del Napoli. I fan dei campioni d’Italia in carica temono infatti di veder partire qualche gioiello la prossima estate.

Alcuni giocatori del Napoli sono richiestissimi dai big club europei e una stagione poco esaltante non farebbe altro che favorire qualche partenza illustre.

I più ricercati sono ovviamente Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, due dei protagonisti dello straordinario scudetto conquistato dagli azzurri nel 2022-2023. Stando agli ultimi rumors pare ci sia un club in Europa che voglia provare addirittura a prenderli entrambi.

Stiamo parlando del Paris Saint-Germain, che rischia seriamente di perdere Kylian Mbappé al termine di questa stagione e ha bisogno di sostituti che possano rinnovare l’entusiasmo della tifoseria. Quella relativa all’attaccante francese è ormai diventata praticamente una soap opera: il suo contratto scade nel 2024 e finora non ci sono stati passi avanti per il rinnovo.

Mbappé è da tempo ‘promesso sposo’ del Real Madrid e per questo il club del presidente Al-Khelaifi si sta già guardando intorno per trovare il miglior sostituto possibile. Invece di un colpo solo il PSG pare intenzionato a farne due: i profili individuati sono proprio quelli di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, anche se per averli entrambi i parigini dovranno spendere una cifra immensa.

Osimhen e Kvaratskhelia via: i tifosi del Napoli sotto choc

Come ricorda il sito francese Le10Sport.com, già la scorsa estate i campioni di Francia avevano fatto un tentativo per Victor Osimhen, con De Laurentiis che aveva chiaramente parlato della necessità di tirare fuori “un duecentino” per intavolare una trattativa seria.

Il prezzo non pare essere sceso: i partenopei continuano a chiedere 200 milioni di euro per il bomber nigeriano e valutano Kvaratskhelia non meno di 100 milioni. Per farla breve, se davvero il Paris Saint-Germain vorrà assicurarsi le prestazioni dei due gioielli napoletani dovrà sborsare la bellezza di 300 milioni di euro.