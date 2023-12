Saluta subito il Napoli: prestito con diritto

Una pedina in forza al Napoli potrebbe lasciare il club partenopeo già durante il calciomercato di gennaio: prestito con diritto di riscatto

Il Napoli è chiamato a lasciarsi subito alle spalle la batosta subita per mano dell’Inter. Non è il primo scivolone di cui si rende protagonista la truppa partenopea in questa annata sportiva. Ok, i nerazzurri sono sicuramente superiori, ma ci si aspettava comunque di più dagli uomini guidati da Walter Mazzarri. Il nuovo ko pesante, inevitabilmente, impone delle riflessioni anche in ottica calciomercato.

In una situazione del genere, in cui appare a rischio addirittura la qualificazione alla prossima edizione della Champions, è bene che tutti i componenti della rosa vengano messi in discussione. Ogni calciatore deve remare nella direzione dei propri compagni, altrimenti diventa facilissimo smarrire la bussola.

Aggiungiamo che senza dubbio ora il Napoli sta pagando qualche scelta rivedibile messa in atto nel corso dell’ultima sessione estiva dei trasferimenti. Tanto per cominciare, il pilastro della difesa Kim non è stato rimpiazzato adeguatamente. Il centrale attualmente in forza al Bayern Monaco garantiva equilibrio e stabilità alla squadra di Luciano Spalletti.

Adesso questi aspetti mancano e ciò per forza di cose compromette il lavoro di Mazzarri. Se si vuole conquistare uno Scudetto, essere un team compatto è assolutamente fondamentale. Inoltre, c’è anche bisogno di una panchina di qualità. A questo proposito, una pedina di proprietà del club campano finora ha deluso ampiamente le aspettative.

Inizialmente si pensava che potesse guadagnarsi un ruolo di spessore all’interno dello scacchiere azzurro, ma il campo sta raccontando una storia ben differente. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Jesper Lindstrom, che ad oggi il campo lo ha visto poco.

Calciomercato Napoli, Lindstrom via in prestito a gennaio: riscatto da 20 milioni

Aurelio De Laurentiis ha investito ben 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni ad agosto, ma il rendimento del calciatore danese è tutt’altro che soddisfacente. Non è un caso che l’ex Eintracht Francoforte stia continuando a rimanere ai margini della rosa partenopea.

Ragion per cui, non è da escludere che il talento classe 2000 possa cambiare aria già nel corso della finestra del calciomercato di gennaio.

Possibile un ritorno in Bundesliga o magari Jesper potrebbe sbarcare in Premier. Il Napoli, dal canto suo, lo darebbe via in prestito con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Questa la condizione per prendere subito Lindstrom, il quale resta comunque un profilo intrigante.

Difatti, non dovrebbe essere troppo difficile trovare un acquirente. È vero comunque che ai giovani bisogna concedere tempo, ma il tempo nel mondo del calcio è sempre troppo poco. A maggior ragione se abbiamo a che fare con i campioni d’Italia in carica. Destino segnato.