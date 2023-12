Addio al Napoli: arriva lo stop immediato per lui

Dopo la recente e discussa prova durante Napoli-Inter, arriva lo stop immediato: non prenderà più parte alle gare degli azzurri in Serie A

Non terminano le polemiche scaturite dall’arbitraggio di Napoli-Inter, una partita vinta nettamente dai nerazzurri ma di cui si sta ancora parlando per due falli non fischiati.

Le reti di Calhanoglu, Barella e Thuram hanno reso amaro il ritorno di Walter Mazzarri tra le proprie mura amiche e hanno invece permesso a Simone Inzaghi di tornare in cima alla classifica. Sul piano del gioco non c’è mai stata partita, nonostante il Napoli nel primo tempo abbia avuto le occasioni migliori.

Dall’altro lato però Yann Sommer ha dimostrato di essere un portiere sicuro e affidabile impedendo ai partenopei di passare in vantaggio in più occasioni.

A seguito della discussa gara del ‘Maradona’, è arrivata la decisione con protagonista l’arbitro di giornata, Davide Massa della sezione di Imperia, reo di non aver fischiato due falli che sia il direttore sportivo Meluso che il presidente De Laurentiis hanno ritenuto netti.

Napoli-Inter, Massa non arbitrerà più i partenopei in questa stagione

A seguito della discussa prestazione di Napoli, Davide Massa non arbitrerà più la squadra azzurra nel corso di questa Serie A. Non è la prima volta che accade, anzi: l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) non è nuova a prendere provvedimenti di questo tipo. Il problema è che arrivano a risultato oramai ottenuto: i tifosi del Napoli si sono lamentati di due situazioni molto particolari e giudicate negativamente dalla stessa associazione guidata dall’ex arbitro Carlo Pacifici.

In primis, poco prima che la palla calciata da Calhanoglu sfondasse la porta azzurra, Massa non ha fischiato un’evidente trattenuta di Lautaro Martinez contro Stanislav Lobotka: il capitano nerazzurro – come ben si vede in diversi filmati circolati sui social – trattiene nettamente lo slovacco impedendogli di controllare la palla.

L’altro episodio, molto più particolare, è invece il pestone di Francesco Acerbi ai danni di Victor Osimhen in area di rigore che avrebbe potuto permettere ai partenopei di accorciare le distanze.

Due episodi molto discussi e in cui sono venuti alla luce i problemi di gestione della gara da parte del fischietto ligure, non nuovo a situazioni di questo tipo.

Lo scorso 14 marzo 2022 fu infatti squalificato per quattro turni consecutivi a causa di un doppio errore mentre si trovava in sala VAR: Massa infatti non concesse un netto calcio di rigore al Torino durante una partita sempre contro l’Inter.