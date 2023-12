Addio Napoli, ora l’Arabia è vicina: pronti 40 milioni

Il Napoli è pronto a vendere per fare mercato in entrata. Non tanto a gennaio, ma in estate gli azzurri faranno qualche cessione eccellente

Subito dopo la conquista dello scudetto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, decise di confermare praticamente in blocco la rosa che aveva stravinto il terzo tricolore della storia del club. A parte l’addio del difensore coreano Kim-Min Jae, acquistato dal Bayern Monaco attraverso il versamento dei quasi sessanta milioni previsti dalla clausola rescissoria, tutti i big azzurri sono rimasti nel capoluogo campano.

Di tenore completamente diverso si preannuncia invece il prossimo mercato estivo, quando il Napoli per ragioni diverse darà vita a uno stravolgimento dell’attuale organico. Fin da ora la società sta mettendo a punto una strategia volta ad incassare cifre consistenti da reinvestire poi in entrata.

Da tempo si vocifera di una possibile, probabile cessione di Victor Osimhen al netto dell’ormai imminente rinnovo di contratto preannunciato dal presidente De Laurentiis. Ma a quanto pare il bomber nigeriano potrebbe non essere l’unico titolarissimo a salutare Napoli tra qualche mese.

Durante la scorsa estate ad esempio uno dei grandi protagonisti della trionfale cavalcata della squadra di Spalletti, Stanislav Lobotka, è stato a lungo nel mirino di alcuni club sauditi, pronti a offrire un ingaggio monstre al giocatore e un indennizzo più che sostanzioso alla società.

Napoli, la cessione è sempre più vicina: per 40 milioni De Laurentiis darà l’ok

Non se n’è fatto nulla però, perché il Napoli è stato irremovibile nel considerare incedibile il centrocampista slovacco anche alla luce del fresco rinnovo di contratto: Lobotka ha infatti prolungato di recente il suo accordo con il club azzurro fino al 30 giugno del 2027. Un’intesa che rafforza la posizione del Napoli in caso di trattative con altri club. Sembra infatti che in il nome di Lobotka possa diventare decisamente caldo l’estate prossima: sia De Laurentiis che i dirigenti sono adesso disposti ad ascoltare eventuali proposte.

Offerte che a quanto pare sono in arrivo ancora una volta dall’Arabia Saudita dove almeno due club avrebbero pronti 40 milioni cash per soddisfare le richieste del Napoli. Una cifra che in effetti la società accetterebbe senza colpo ferire e che le consentirebbe di reinvestire centrando qualche colpo di spessore in entrata.

Insomma, la grande avventura di Lobotka al Napoli sta per giungere alla conclusione: tra qualche mese ne sapremo certamente di più. L’Arabia Saudita è dietro l’angolo.