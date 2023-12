De Zerbi ‘chiama’ De Laurentiis: 40 milioni cash

Roberto De Zerbi spaventa i tifosi del Napoli, ‘Chiama’ il patron azzurro Aurelio De Laurentiis: 40 milioni di euro cash

Il Brighton di Roberto De Zerbi non ha alcuna intenzione di essere una meteora. I Seagulls stanno replicando quanto di buono fatto vedere nella passata stagione: in Premier League sono a ridosso della zona nobile, quella che assegna i posti per le Coppe europee.

In Europa League, da matricola assoluta, hanno già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta e si giocheranno, il prossimo 14 dicembre, in casa contro la capolista del girone, il Marsiglia, avanti di un solo punto, il primo posto che vale l’accesso agli ottavi di finale evitando così il pericoloso incrocio, ai sedicesimi di finale, con una delle retrocesse dalla Champions.

Il Brighton, quindi, sogna e per continuarlo a farlo la dirigenza dei Seagulls è pronta a rinnovare il contratto all’ex tecnico del Benevento. Ma nello stesso tempo anche a farsi da parte se De Zerbi decidesse di cedere alle lusinghe del Manchester United: secondo Football Insider, molto dipende dal destino di ten Hag la cui panchina dei Red Devils è sempre più traballante.

Nel frattempo, De Zerbi lavora per rafforzare la rosa dei Seagulls mettendo nel mirino una sua vecchia conoscenza avendola avuta ai suoi ordini durante l’esperienza sulla panchina del Sassuolo.

Torna di nuovo calda la linea tra il tecnico del Brighton e il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, che lo ha cercato la scorsa estate per offrirgli la panchina del dimissionario Luciano Spalletti.

Ora, però, è De Zerbi a ‘chiamare’ il produttore cinematografico in quanto interessato a un suo ex pupillo, quel Giacomo Raspadori che si è fatto conoscere proprio al Sassuolo sotto la guida del tecnico del Brighton.

De Zerbi ‘chiama’ De Laurentiis: 25 milioni più bonus per Raspadori, ma non bastano

I Seagulls potrebbero mettere sul tavolo 25 milioni di euro più bonus per convincere l’ex Sassuolo a cambiare aria. Una cifra di tutto rispetto ma non sufficiente a strappare il sì a De Laurentiis che, come è noto, ha altissime pretese: infatti, il patron azzurro potrebbe sparare una richiesta che oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro.

A ben pensarci, non una richiesta spropositata alla luce del valore dell’ex Sassuolo che si sta confermando sui livelli della passata stagione: 4 gol e 2 assist in 19 presenze totali finora per Giacomo Raspadori che ci ha messo poco a diventare un punto fermo anche del neotecnico azzurro Walter Mazzarri, subentrato all’esonerato Rudi Garcia.