Elisabetta Canalis, Natale in intimo: cade la vestaglia

Elisabetta Canalis infiamma l’atmosfera del Natale con scatti in intimo superlativi: la showgirl toglie la vestaglia, visione stratosferica

Non ci sono davvero limiti alla bellezza e al fascino di Elisabetta Canalis. La showgirl e modella sarda riesce ogni volta di più a stupirci e a lasciarci senza fiato, con immagini che entrano sempre più nella leggenda, capolavori assoluti impossibili da ignorare e che fanno la gioia dei tantissimi ammiratori, da tempo perdutamente innamorati di lei.

Quando pensiamo a lei, è inevitabile considerarla tra le bellezze più amate del Belpaese, per tutto ciò che ha dimostrato e continua a dimostrare nel corso della sua lunga carriera. Iniziata, come ben sappiamo, da Striscia la Notizia, trampolino di lancio ideale per colei che è ancora oggi la velina per eccellenza. Da quel momento in poi, è stata una presenza fissa sul piccolo schermo, sui social e nell’immaginario collettivo. E il bello è che per lei il tempo sembra non trascorrere mai.

45 anni compiuti a settembre, Elisabetta è sempre in splendida forma. Come ben sanno i fan di lunga data, oltre i doni di madre natura c’è tanto impegno, allenamento e cura del suo corpo dietro quell’eleganza e avvenenza che sembrano quasi fuori dal mondo. I risultati, sono sotto gli occhi di tutti e quasi non ci sarebbe bisogno di commentarli. Ma non si può restare indifferenti davanti allo spettacolo che è in grado di regalarci quasi ogni giorno, da un profilo Instagram con oltre tre milioni e mezzo di followers e che viene preso costantemente d’assalto.

Elisabetta Canalis, lingerie bollente: fisico esplosivo in ogni dettaglio, Instagram va in tilt

In queste ore, il delirio della community è totale. Elisabetta è entrata in assetto natalizio, con gli scatti dell’ultima collezione di lingerie intima a tema, idee regalo favolose ma anche immagini da conservare gelosamente nella memoria, più seducenti che mai.

L’intimo rosso fiammante è tutto un programma, la vestaglia si apre e appaiono curve conturbanti e pericolosissime. Scollatura superlativa, fianchi sinuosi e gambe perfette, una meraviglia autentica che strappa boati di ammirazione.

I like e i commenti sono ovviamente entusiasti da parte di tutti: “ho zoomato talmente bene i dettagli che mi sono accorto che c’è una balenottera azzurra nell’albero e un filo rosso pendente nella vestaglietta rossa della terza foto”, “Diottrie che continuano ad andarsene”, “Ho scritto a Babbo Natale che se non mi porta la foto 3 in carne e ossa gli sequestro le renne fino a Pasqua”, “Basta Elisabetta ti prego”.