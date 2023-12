Il Napoli non può nulla: Osimhen via a gennaio

La permanenza di Victor Osimhen al Napoli si fa sempre più complicata. Il bomber nigeriano sarebbe pronto a lasciare la Campania già in inverno

Victor Osimhen potrebbe dire addio al Napoli già a gennaio. Il bomber nigeriano ha diverse pretendenti in Europa e non solo, con De Laurentiis pronto a cederlo in caso di offerte importanti.

Già in estate l’attaccante ha avuto diverse richieste per lasciare i partenopei, con il presidente degli azzurri che alla fine ha preferito tenerlo in rosa.

Nel giro di pochi mesi le cose sono cambiate, e ora il nigeriano gennaio può salutare Napoli per via delle difficoltà che il club azzurro sta riscontrando in campionato.

Per gli azzurri, infatti, le difficoltà non sono mancate in questi primi mesi di stagione, tanto che per dare una sterzata positiva lo stesso De Laurentiis ha sollevato dall’incarico Rudi Garcia affidando la panchina a Walter Mazzarri.

Il quarto posto occupato da Anguissa e compagni non lascia tranquillo il patron, che sta pensando di cedere il proprio bomber – nonostante, a suo dire, il rinnovo sia a un passo – per attutire eventuali introiti mancati dalla Champions League.

Osimhen può lasciare Napoli, De Laurentiis ha deciso: in caso di grande offerta addio già a gennaio

In questa prima parte di stagione, Osimhen ha messo a segno 6 reti e fornito 2 assist in tredici partite disputate tra campionato e Champions League.

Le pretendenti al centravanti nigeriano vogliono provarci già nel calciomercato di riparazione.

Il classe 1998 è da tempo nel mirino dei grandi club europei come Chelsea, Manchester United e Paris Saint Germain, pronte a tornare alla carica tra poche settimane.

Osimhen, però, ha molti estimatori anche in Arabia Saudita, con diversi club pronti a ricoprirlo d’oro per convincerlo ad approdare nella Lega saudita professionistica.

Qualora qualche club si presentasse a gennaio con un’offerta da circa 110/120 milioni di euro, il presidente azzurro sarebbe pronto a dire sì per rimpolpare le casse del club, utilizzando una parte del budget per consegnare a Mazzarri un sostituto di valore.

Osimhen via da Napoli a gennaio sta diventando un’ipotesi sempre più probabile, il popolo è già piuttosto rassegnato a dire addio ad uno degli artefici del tricolore della passata stagione. Staremo a vedere cosa accadrà da qui al mese venturo, dove la società partenopea e l’ex Lille potrebbero davvero essere tra i grandi protagonisti.