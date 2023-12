Madalina Ghenea esplosiva: Instagram in tilt

Madalina Ghenea manda Instagram in estasi con un video da urlo: la modella è pazzesca, i fan restano senza fiato

Nota per essere un’attrice di fama internazionale, Madalina Ghenea è anche conosciuta per essere una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo ed è il fiore all’occhiello della Romania, suo paese natio.

Nonostante ciò, l’attrice ha un rapporto forte e speciale con l’Italia e non sorprende che pure nel nostro paese sia così famosa.

Inoltre, Madalina ha iniziato la sua carriera come modella proprio in Italia facendosi spazio sulle passerelle di Milano. Ovunque sia andata, l’attrice ha sempre rubato la scena grazie al suo incredibile fascino, facendo anche da influencer e testimonial per svariati brand, con il suo volto divenuto conosciutissimo in tutto il mondo.

Molto conosciuto è anche il suo profilo Instagram dove è seguita da 1,2 milioni di follower che restano puntualmente senza parole di fronte ai suoi post.

Il pubblico italiano è molto legato a Madalina anche perché l’attrice ha interpretato una donna come Sophia Loren, suo idolo, nel film House of Gucci risultando perfetta e per questo non deve lasciar sorpresi il fatto che molti dei suoi follower siano italiani.

Italiani o stranieri, comunque, Madalina mette sempre tutti d’accordo e nell’ultimo post pubblicato via Instagram l’attrice ha deciso di mandare davvero in tilt il social mostrandosi in un video davvero esplosivo.

Il numero di follower del profilo Instagram di Madalina Ghenea è già abbastanza importante, ma è un numero che è destinato a crescere ancora nei prossimi anni. La modella ed attrice, che compirà 37 anni ad agosto, vanta una sensualità senza pari e lo dimostra spesso e volentieri via social, lasciando tutti senza fiato e risultando anche pericolosa per quanto sono roventi i suoi post.

Madalina Ghenea incontenibile: video esplosivo e fan senza parole

È il caso, questo, dell’ultimo update pubblicato dalla modella su Instagram dove si è mostrata in un video esplosivo che ha fatto restare tutti senza parole. A coprire Madalina è solo un sensuale intimo di colore scuro che mette in evidenza le sue forme perfette e bollenti, così come è bollente la scollatura che mostra un lato A da far impazzire.

Un video davvero rovente che quasi ha mandato in tilt il social, così come in titl è andato il contatore dei likes che ne sono stati più di 35 mila. Tantissimi i commenti dei suoi fan, letteralmente impazziti davanti ad una visione simile e desiderosi di vedere più video di questo genere. E siamo certi che Madalina accontenterà molto presto le loro richieste con un nuovo update, magari ancora più bollente di questo.