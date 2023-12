Ritiro Lewis Hamilton, arriva il tanto temuto annuncio: è ufficiale

Il ritiro di Lewis Hamilton, che cosa c’è di vero? Ne ha parlato lo stesso pilota della Mercedes che ha anche rievocato un momento per lui terribile

Lewis Hamilton ha ottenuto moltissimo dalla Formula 1, nel corso dei suoi ormai diversi anni di militanza nel circus. Sono lontani i tempi del suo esordio in pista con la McLaren, nel campionato 2007. Dopo una sola stagione poi l’inglese riuscì ad ottenere il primo dei suoi sette titoli di campione del mondo di F1.

Gratitudine eterna alla scuderia di Woking ed a Ron Dennis che scommise su di lui, ma Lewis Hamilton deve la maggior parte delle cose buone fatte in carriera alla Mercedes. È infatti con la casa di Stoccarda che l’inglese ha conquistato gli altri suoi sei mondiali. Eppure si è parlato di ritiro per Lewis Hamilton.

L’età magari è anche quella giusta per dire basta: a 38 anni lui di soddisfazioni se ne è tolte, nonostante le ultime tre stagioni non siano state per nulle positive. Infatti la scena è stata rubata tutta dalla Red Bull e da Max Verstappen, che dal 2021 è il dominatore assoluto della Formula 1.

L’inglese non è tipo da avere la pancia piena e sta pagando il calo di competitività della Mercedes. Ma ad alimentare l’ipotesi di ritiro c’è stato anche un episodio in particolare, che molti appassionati di Formula 1 senz’altro ricorderanno.

Lewis Hamilton e il ritiro sfiorato, cosa è successo

Va detto che attualmente Hamilton è legato alla Mercedes da un contratto con scadenza alla fine del 2025. Lui si sente sempre in grande forma sia fisica che mentale. Ma il GP di Abu Dhabi del 2021 ne mise a dura prova la sua tenuta psicologica.

A Yas Marina, esattamente a dicembre di due anni fa, il pilota britannico fu preso da un immenso scoramento per essere stato battuto da Verstappen, che si sarebbe laureato così campione del mondo dando inizio ad un ciclo di vittorie ancora ininterrotto.

Quell’amaro epilogo portò la prima guida della Mercedes a sparire anche dai social ed a ritirarsi a vita privata, rinunciando anche ad uscite ed eventi vari, fino anche al punto di prendere in considerazione l’ipotesi di ritirarsi. E purtroppo per lui le cose non sarebbero più cambiate.

Poi lui stesso ha parlato di quello che fu il momento più complicato della sua carriera nel mondo dei motori. Ora però Hamilton pare avere acquisito una maggiore maturazione ed una più accentuata consapevolezza. E nonostante la Red Bull sembra imbattibile lui è pronto a dire la sua.