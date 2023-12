Tennis, la lista è lunga: c’è anche Sinner

Il campione altoatesino, reduce dall’incredibile trionfo in Coppa Davis, affila le corde in vista della prossima stagione

Al di là del desiderio di tutti i tifosi italiani – che, inutile nascondersi, è quello di veder trionfare quanto prima Jannik Sinner in un torneo dello Slam – il 2024 dovrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per il nativo di San Candido. Per qualcuno questa sarebbe già arrivata nel 2023 – e la teoria non è affatto peregrina – ma i recenti straordinari risultati dell’eroe azzurro a Malaga hanno dischiuso una possibilità che pareva impossibile fino a qualche mese fa.



Jannik può vincere il suo primo Major già nel 2024. Jannik può addirittura ambire al trono mondiale alla fine dell’anno prossimo. Tra circa 365 giorni, appunto. L’ipotesi, affascinante, è corroborata dai grandi progressi tecnici e di tenuta mentale di un tennista che sembra davvero pronto per i traguardi più prestigiosi.

L’appuntamento col primo banco di prova, gli Australian Open, sarà a metà gennaio. Quando prenderà il via la kermesse sul cemento di Melbourne. Come da tradizione, tutti gli atleti sono soliti prepararsi al grande evento disputando dei tornei che non saranno prestigiosi come i Masters 1000 o quelli 500. Ma che sono utilissimi a riprendere confidenza con l’attività agonistica.

Si tratta di tornei per lo più di esibizione, in cui comunque, considerando il pedigree dei partecipanti, nessuno vuole perdere. Jannik ha già stabilito la sua road map di avvicinamento al Major australiano. Confermando la sua presenza ad un evento che si terrà dal 10 al 12 gennaio in un sobborgo non molto lontano da Melbourne.

Kooyong Classic 2024, Sinner c’è

L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill sarà la testa di serie numero uno del torneo di Kooyong. Un evento che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di tennisti di livello assoluto come Holger Rune, Karen Kachanov, Frances Tiafoe e Stan Wawrinka.

La manifestazione si concluderà solamente due giorni prima dello start degli Australian Open, ma gli atleti avranno tutto il tempo di recuperare le energie senza stressarsi troppi in spostamenti, data la stretta vicinanza della località con la metropoli sede dell’ambìto Major.

Inutile negare che Jannik proverà da subito a dar seguito allo straordinario rush finale del 2023. Un anno chiuso in un crescendo incredibile, al punto tale che, se ci fosse stato un Major a dicembre, probabilmente il favorito sarebbe stato proprio lui.

L’unica incognita, a detta di parecchi addetti ai lavori, sulla possibilità di giocarsi le proprie chances in una kermesse che si disputa al meglio dei cinque set, è la tenuta fisica. La resistenza allo sforzo. Il saper gestire le energie in vista di un match che può superare anche le 5 ore di durata. Appare questo, proprio a voler spaccare il capello in due, l’unico possibile ostacolo all’ascesa dell’incredibile talento di casa Italia.