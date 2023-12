Assalto Juventus, ne prende 2 dal Napoli: sacrilegio!

Assalto di Giuntoli alla diligenza azzurra: la Juventus ne prende due dal club di De Laurentiis. Ecco tutti i dettagli

Scatta l’allarme rosso in casa azzurra. No, non c’entra la direzione di gara del fischietto Davide Massa, le cui discutibili decisioni hanno quantomeno dato una mano all’Inter, che non ne aveva affatto bisogno, per indirizzare il match in suo favore.

No, non ‘soffia alcun vento del Nord’ e all’orizzonte non vi è alcuna offensiva del ‘palazzo’ e della classe arbitrale anche perché i vertici arbitrali, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, avrebbero promosso Massa giudicando positivamente la sua direzione di gara.

Infatti il gol del provvisorio 0-1 nerazzurro viene considerato regolare perché tra il contatto Lautaro-Lobotka (ritenuto non falloso) e la rete di Calhanoglu passa un intervallo di tempo troppo ampio perché il VAR possa intervenire.

Tuttavia, è proprio dal Nord che arrivano i pericoli per il Napoli dal momento che la Juventus è orientata a dare l’assalto alla diligenza azzurra.

“Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io”, recita uno di quei distillati di saggezza popolare che sono i proverbi. La situazione si complica ulteriormente quando bisogna guardarsi da qualcuno che al contempo è un nemico e un amico o, meglio, un ex amico.

Oltre a voler scucire dal petto degli azzurri lo scudetto, che reca in calce anche la sua firma, Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus che al momento è la principale contendente della capolista Inter per il tricolore, è intenzionato a strappare alla sua ex squadra anche due titolari dello scudetto.

Assalto Juventus, Zielinski e Anguissa nel mirino dei bianconeri

Il Direttore tecnico juventino, che deve far pronte alla voragine apertasi nel centrocampo bianconero in conseguenza dello stop per tutta la stagione di Nicolò Fagioli e Paul Pogba (la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica) ha messo nel mirino Piotr Zielinski, in scadenza il prossimo giugno, quindi libero di accasarsi a parametro zero, e seguito anche dall’Inter e dagli onnipresenti club arabi.

Non solo. Giuntoli monitora con estrema attenzione anche André Frank Zambo Anguissa, di nuovo in auge dopo il gol al ‘Santiago Bernabeu’, in Champions League, contro il Real Madrid.

Insomma, 2/3 del centrocampo titolare dello scudetto potrebbero emigrare, seguendo le orme del loro ex Direttore sportivo, a Torino, sponda bianconera: qualcosa che, ça va sans dire, i tifosi azzurri, per usare un eufemismo, come fumo negli occhi.