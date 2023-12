Bordata Sinner-Berrettini: colpo di scena nel tennis italiano

Arriva un clamoroso ribaltone nel mondo del tennis: protagonisti Sinner e Berrettini, cosa potrebbe succedere.

Chiusa la stagione 2023, per il tennis italiano è già arrivato il momento di proiettarsi sul prossimo anno. Se quella appena conclusa è stata una stagione storica, la prossima potrebbe non essere da meno. Jannik Sinner è chiamato a confermarsi ad altissimi livelli, mentre molti tifosi e addetti ai lavori aspettano al varco Matteo Berrettini. Un tennista che nel 2024 dovrà vivere una stagione di ‘rinascita’.

L’attuale numero uno italiano e il finalista di Wimbledon 2021 negli ultimi anni sono stati due dei grandi protagonisti del circuito Atp, due locomotive in grado di trainare il nostro movimento verso traguardi straordinari. Eppure, complice qualche problema fisico una volta dell’uno, una volta dell’altro, i due solo una volta sono riusciti ad affrontarsi in campo.

È accaduto proprio nel 2023, in quel di Toronto. Il risultato è stato un netto trionfo dell’altoatesino, grazie alla sua ottima condizione fisica (proprio in Canada ha vinto il suo primo Masters 1000) e alla forma non proprio smagliante di Berrettini. Ma cosa potrebbe accadere se i due potessero scendere in campo, l’uno contro l’altro, a parità di condizione?

In molti sono convinti che la sfida sarebbe avvincente ed equilibrata.

D’altronde, mentre Sinner ha dimostrato negli ultimi mesi del 2023 di essere maturato definitivamente e di aver fatto uno step, a livello mentale, in grado di permettergli di competere ad armi pari con tutti, anche con Djokovic, per qualche anno il ‘martello’ Berrettini è stato un protagonista ad altissimo livello del circuito, e non sono mancati nella sua carriera ‘scalpi’ importanti, da Alcaraz a Rune e Zverev.

Dotato di un servizio tremendo e di un dritto di straordinaria potenza, Berrettini al meglio della sua forma è in grado di accostare alle sue due armi principali anche una mobilità sorprendente per un tennista della sua stazza. Per questo motivo c’è chi ritiene che, a parità di condizioni, avrebbe molte chance di superare il nostro attuale numero uno.

Berrettini-Sinner, che bordata: adesso non ci sono più dubbi

Non la pensa così, però, il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento Tennis & Friends. Intervenuto ai microfoni di Padel Vs Tennis, su TvPlay, ha infatti affermato senza troppi giri di parole che anche in una sfida ad armi pari Sinner avrebbe la meglio su Berrettini.

Un punto di vista sicuramente rispettabile e basato non solo su semplici sensazioni, ma sui fatti e sulla crescita esponenziale che Jannik è già riuscito a raggiungere e che potrebbe continuare nei prossimi anni.

La speranza è che però a rispondere possa essere alla fine il campo, magari con una o più sfide all’interno dei tornei più importanti, a partire già da questa stagione. Per il nostro tennis, a prescindere dal vincitore, sarebbe un vero e proprio trionfo.