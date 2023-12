Il Napoli corre ai ripari: attaccante riportato in Serie A

Il club campione d’Italia lavora per raddrizzare una stagione iniziata con il piede sbagliato, torna in auge un vecchio obiettivo. Le ultime di calciomercato

Sono ore di grande fermento in casa Napoli. Le due sconfitte con Real Madrid ed Inter hanno confermato le fragilità della squadra azzurra e, adesso, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a correre ai ripari affinché vengano raggiunti gli obiettivi minimi fissati in estate.

Mentre è impegnato nella definizione dell’atteso rinnovo di Victor Osimhen, infatti, il Napoli è alla ricerca di un profilo che possa aumentare la pericolosità del reparto offensivo a disposizione di mister Walter Mazzari. Perché uno dei dati che più colpisce in questo inizio di campionato è la differenza con le reti segnate rispetto allo scorso anno: 18 in meno.

Questione di gioco, certo. Ma anche questione di uomini, se si pensa a Jesper Lindstrom, ad esempio, il cui apporto alla causa azzurra è stato finora praticamente nullo: addirittura non si è ancora capito il ruolo, nonostante il corposo investimento da 30 milioni.

Al Napoli serve un jolly d’attacco, questo è poco ma sicuro, soprattutto se si considera che Osimhen sarà assente per circa un mese per giocare la Coppa d’Africa. Stando a quanto riferito da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, l’ultima idea che sta balenando tra i vertici partenopei è quella di riportare in Italia un giocatore a lungo inseguito nel recente passato.

Ci riferiamo a Andreas Skov Olsen, ex Bologna attualmente in forza al Club Bruges. Il classe ’99 danese è un mancino molto dotato tecnicamente che fa del dribbling e degli inserimenti il suo punto di forza.

Napoli, serve un attaccante: torna in auge Skov Olsen

Olsen nasce come trequartista, ma può svariare su tutto il fronte d’attacco risultando spesso decisivo negli ultimi metri. Lo testimoniano i 63 gol fatti in 215 partite tra squadre di club e nazionale.

Lo ricordiamo, prima di trasferirsi in Belgio, Skov Olsen fu corteggiato da Cristiano Giuntoli che vedeva in lui un papabile sostituto di Lorenzo Insigne.

Poi fu preso Kvicha Kvaratskhelia e non se ne fece più nulla, ma il suo nome evidentemente è rimasto nei radar azzurri. Vedremo se il ritorno di fiamma porterà ad una fumata bianca.

