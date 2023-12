Jolanda è straripante: visione da capogiro, che curve

Jolanda De Rienzo sa essere coinvolgente sui social come non mai, la sua bellezza lascia i fan senza fiato

La conduttrice di Sportitalia Jolanda De Rienzo è in forma, i suoi scatti lasciano sempre i followers con un motivo in più per sorridere anche quando finiscono le sue trasmissioni sportive.

La Serie A ha trovato in Jolanda De Rienzo una giornalista solida ed efficace. La conduttrice campana sta accompagnando il racconto del campionato direttamente dagli studi di Sportitalia, coordina i vari campi e sa essere incisiva davanti alle telecamere.

Sul canale 60 del digitale terrestre sono tanti i fan che accendono la tv proprio per seguirla nei weekend e non solo. Jolanda De Rienzo fa restare tutti incollati davanti agli schermi per la sua competenza ma anche per una bellezza oggettiva che la rende unica e speciale.

La conduttrice vive un ottimo momento, i fan sono sempre entusiasti nel vederla così pimpante. Il 2023 d’oro continua, è diventata di recente mamma e ha una carica positiva che illumina tutti, le trasmissioni di Sportitalia ne mettono in risalto la verve e la simpatia.

La De Rienzo continua a convincere, il suo look è tenuto a battesimo prima sui social e raccoglie sempre un grande successo: le ultime foto tolgono il fiato, Jolanda è al top.

Jolanda, scatti di fuoco per i fan

L’abito bianco mette in risalto il fisico tonico della conduttrice, non ha un filo di grasso ed è in posa convinta davanti all’obiettivo. La foto è diventata virale, i complimenti e i like non sono mancati per uno scatto tra i più seguiti sul suo profilo. Jolanda De Rienzo sa di essere tra le presentatrici più seguite, i numeri sui social (ha 355mila followers su Instagram) confermano la grande presa che ha sul pubblico italiano.

La conduttrice, per altro, alterna i suoi impegni su Sportitalia a quelli con l’emittente campana di Canale 8. Ha uno spazio in prima serata per coinvolgere i tifosi del Napoli e, proprio su Osimhen e compagni, ha dichiarato come gli azzurri debbano essere fieri di quanto fatto nella scorsa stagione.

Un’impresa non facile da confermare, l’obiettivo è di cercare un po’ di riscatto in queste settimane non proprio facili da gestire.

Giovani e anziani seguono Jolanda con passione un po’ dovunque, il racconto della Serie A ha trovato così un punto di riferimento sicuro in ogni weekend e potrà regalare tanti altri cambi d’ambito mozzafiato.