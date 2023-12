Laura Cremaschi da togliere il fiato: trasparenze hot

Laura Cremaschi resta un punto di riferimento per gli italiani, le ultime foto confermano la sua presa sul pubblico social

La showgirl Laura Cremaschi torna ad entusiasmare, la sua forma fisico è sempre un motivo in più per guardare il suo profilo e restarne ammirati.

La stagione 2024 della tv italiana tornerà ad avere come sua protagonista Laura Cremaschi. Le puntate di Avanti un altro su Canale 5 inizieranno a breve, la messa in onda della trasmissione riporterà così la showgirl nel preserale di Mediaset.

Laura Cremaschi è una visione che incanta prima del tg, ma anche sui social fa sempre bella figura. La forma fisica della influencer continua a stupire, è un personaggio che sa trascinare il pubblico dalla sua parte. La 36enne bergamasca diventa così la protagonista indiscussa del mondo social.

Ha dimostrato nel corso del tempo la sua bellezza ma anche di essere determinata nel raggiungere gli obiettivi. Nei mesi scorsi si è laureata insieme a Claudia Ruggeri, altra protagonista di Avanti un altro con la quale ha condiviso la trasmissione di Canale 5 ma anche gli studi e un’amicizia profonda.

L’ex cognata di Paolo Bonolis fa impazzire quanti preferiscono le brune, la Cremaschi invece difende benissimo il mondo delle bionde. Le ultime foto ne sono una conferma: Laura Cremaschi stupisce il pubblico con classe e sensualità.

Cremaschi show, foto da perdere la testa

Era stata già protagonista quest’estate con scatti mozzafiato nei luoghi più visitati d’Italia come Capri, il camerino ora diventa un alleato nella battaglia social. Laura Cremaschi primeggia sulle altre influencer, la lotta continua delle bellezze su Instagram si arricchisce di un nuovo scatto ben gradito dai fan. Il pubblico maschile resta a bocca aperta e mostra il suo entusiasmo, i like e i commenti favorevoli non sono mancati nemmeno in questa occasione.

Laura Cremaschi al top della forma è attesa ora in tv. Le puntate già registrate andranno in onda prossimamente, la showgirl punta al massimo nel 2024. La platea web non vede l’ora di accendere la tv, i numeri della bionda influencer lombarda sono già concreti: ha raggiunto un milione di fan su Instagram ed è in crescita anche su altri social come Tik Tok.

L’affetto dei fan è meritato, Laura Cremaschi negli anni è diventata un solido punto di riferimento per la bellezza e la voglia di mettersi sempre in gioco.