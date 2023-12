L’incredibile sgarbo che Giuntoli è pronto a fare al Napoli

‘Pazza’ idea quella che Cristiano Giuntoli starebbe portando avanti per il mercato di gennaio: tifosi del Napoli increduli

Sono mesi, sostanzialmente da quando è diventato ufficiale il suo trasferimento alla Juve dal Napoli – dove col suo straordinario lavoro aveva contribuito grandemente alla costruzione della rosa scudetto dello scorso anno – che si attende un colpo dei suoi. Una scoperta di mercato alla Kvaratskhelia, tanto per intenderci. O alla Kim Min-Jae, scovato in Turchia e diventato leader della difesa partenopea.



Per la verità alcuni si attendono un altro tipo di ‘interventi’ da parte dell’abile dirigente fiorentino. Dopo aver portato a Napoli tanti campioni, ed aver oltretutto constatato che qualcuno di questi è discretamente ai ferri corti col club – leggi Piotr Zielinski – il Direttore dell’area sportiva della Juve potrebbe andare a bussare alla porta del suo ex club per provare ad ingaggiare qualche suo pupillo.

In attesa di capire, e le recenti indiscrezioni sembrano andare in questa direzione, se sul polacco si scatenerà un’asta sull’ingaggio per un suo addio a Napoli a ‘zero’, Giuntoli guarda sempre al centrocampo azzurro. Dove gioca un altro dei suoi fenomenali acquisti degli ultimi anni. Il dirigente appare disposto a tutto pur di strapparlo a De Laurentiis.

Anguissa nel mirino di Giuntoli: il Napoli alza il muro

Arrivato all’ombra del Vesuvio per una cifra che complessivamente non arriva ai 17 milioni e mezzo, Frank Zambo Anguissa oggi ne vale 40. Normale, dopo due stagioni – soprattutto l’ultima – giocate su altissimi livelli. Il camerunese può essere a pieno titolo considerato uno dei tanti capolavori dell’allora Ds del club azzurro, che riuscì a strappare un prezzo di favore al Fulham, società che ne deteneva il cartellino.

Considerando le immediate esigenze del centrocampo bianconero, che lamenta ancora – e sarà così fino a fine stagione – l’indisponibilità di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, Anguissa sarebbe il tassello perfetto per Allegri.

Giuntoli è pronto a portare l’assalto già a gennaio, pur sapendo che il calciatore sarà impegnato nella Coppa d’Africa nello stesso mese.

Titolare di una clausola d’uscita, sottoscritta proprio dal dirigente, di 45 milioni d euro, il calciatore molto difficilmente si muoverà da Napoli. Men che meno a gennaio. E men che meno De Laurentiis ha intenzione di cederlo alla Juve, storica rivale e avversaria per la corsa ad un posto in Champions League.

Il patron azzurro non è disposto per alcun motivo a scendere sotto la valutazione di mercato dell’africano: un valore che tra l’altro, coincidenza delle coincidenze, equivale alla clausola d’uscita del giocatore. Decisamente troppo per le attuali finanze bianconere.

