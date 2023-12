Mercato pazzo, dal Napoli alla Juve: ora è ufficiale

A poche ore dalla sfida tra Juventus e Napoli ecco l’intreccio di calciomercato che chiama in causa proprio le duellanti di stasera

L’anticipo della quindicesima giornata di campionato non poteva essere più affascinante. All’Allianz Stadium Juventus e Napoli si affronteranno in una sfida che si prospetta intrigante per infiniti motivi.

La formazione di Walter Mazzarri, reduce da due sconfitte consecutive se si tiene conto anche della Champions League, ha la ferma volontà di interrompere la serie negativa e ritrovare la retta via recentemente smarrita.

Quale occasione migliore se non contro la Juventus che, rivalità storica a parte, rappresenta una delle concorrenti più pericolose alla corsa per un posto che assicuri la partecipazione alla prossima Champions.

La Juventus di Massimiliano Allegri, dal canto suo, viene dalla rocambolesca vittoria contro il Monza ed intende proseguire il suo cammino senza scossoni e cercare, il più possibile, di ancorarsi alle posizioni di testa, mai come in questa stagione di vitale importanza per la società bianconera.

Sarà la prima volta di Cristiano Giuntoli contro il suo splendido passato e non potrà certo essere il suo passaggio all’odiata rivale del Napoli a cancellare otto anni che hanno poi portato alla vittoria più bella e attesa. Soltanto pochi mesi fa.

Ma Juventus-Napoli è anche un continuo incrocio di storie di mercato. Nel corso degli ultimi anni Juventus e Napoli hanno avuto diversi incontri ravvicinati in sede di mercato. Operazioni andate in porto ed altre che avrebbero potuto prendere un’altra direzione, come raccontato da Giovanni Bia, agente sportivo che cura gli interessi, tra gli altri, del bianconero Andrea Cambiaso.

Cambiaso: dal Napoli alla Juventus

Intervenuto come ospite di Si Gonfia la Rete, trasmissione di Radio CRC, l’agente ha parlato di Andrea Cambiaso e ha rivelato che “Il suo sogno è quello di rimanere alla Juve per tanto tempo. Io mi auguro che possa percorrere questo tipo di carriera rimanendo per tanti anni anni alla Juventus. Il Napoli aveva provato a prenderlo, ma aveva già chiuso con Olivera“.

Chissà che le strade del mercato non mettano nuovamente Juventus e Napoli l’una di fronte all’altra. Qual è l’oggetto del prossimo contendere? Piotr Zielinski, il centrocampista polacco è in scadenza di contratto con i partenopei.

Il Napoli spera di convincerlo a sottoscrivere il rinnovo ma, nel frattempo, sia l’Inter che la stessa Juventus si sono fatte sotto per provare a chiudere un colpo importante a parametro zero.