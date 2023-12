Napoli e il ‘nuovo Osimhen’: il club lo ha già blindato

Il futuro dell’attaccante nigeriano a Napoli è sempre appeso ad un filo: il club azzurro si guarda intorno a caccia dell’erede

Recentemente premiato, al Gran Galà del Calcio, come miglior giocatore della stagione 2022/23 – quella che ha portato in dote, al suo Napoli, uno strameritato Scudetto – Victor Osimhen non sta certo vivendo la sua miglior annata da quando ha portato il suo talento nella città partenopea.



L’ennesimo infortunio con la sua Nazionale – una sorta di maledizione i ritiri con la rappresentativa delle ‘Super Aquile’ – gli hanno fatto saltare quattro gare di campionato. Nonostante ciò, e un rientro a singhiozzo per evitare delle pericolose ricadute al bicipite femorale, il nigeriano è comunque andato a segno in sei occasioni su dieci partite disputate. Non poche reti, in assoluto, ma certamente meno di quello a cui ci aveva abituati.

Dopo un’estate passata a respingere le lusinghe provenienti dalla Saudi Pro League e dalla Premier League, l’ex Lille è ancora in trattativa col Napoli per la discussione del suo contratto in scadenza a giugno 2025. De Laurentiis vorrebbe blindare il giocatore con un ricco adeguamento dell’ingaggio, ma Osimhen al momento nicchia.

Il sogno di giocare in Inghilterra, più volte espresso dallo stesso attaccante, potrebbe essere una pericolosa calamita che rischia di allontanare il bomber dalla Serie A. Ecco che allora, in previsione di una possibile clamorosa cessione del nigeriano, il Napoli guarda al futuro. Al possibile erede del suo gioiello, qualora si concretizzasse un addio anticipato rispetto ai desideri del club.

Napoli, fari puntati sul baby-gioiello dell’Arsenal: ecco il nuovo Osimhen

Indiscrezioni provenienti da Oltremanica riferiscono di una grande attenzione che parecchie società, tra cui appunto il Napoli, stanno coltivando nei confronti di Chido Obi, uno dei nuovi fenomeni – così garantiscono gli esperti osservatori – del calcio mondiale.

Classe 2007, di passaporto danese ma di chiare origini nigeriane, il giovanissimo bomber dell’Under 18 dell’Arsenal sta facendo sfracelli nel campionato di categoria. Punta centrale dalla grande velocità di base e devastante negli spazio aperti, Obi ricorda molto da vicino Osimhen come caratteristiche.

Trattandosi di un calciatore che ha appena compiuto 16 anni, non c’è ancora una reale valutazione di mercato sul suo cartellino, ma il club londinese, specialista assoluto nello sfornare fenomeni in casa per poi farli esordire ancora da minorenni in Premier League, ha tutta l’intenzione di blindare il suo gioiello.

La strada verso l’acquisto del ‘nuovo Osimhen’ si fa dunque impervia per il club azzurro, che probabilmente dovrà inchinarsi alla volontà dei Gunners di legare a sé Obi con un contratto da professionista. Il primo di una carriera che si prospetta luminosissima per il talento afro-europeo.

