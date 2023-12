Napoli, allarme terzini: scambio immediato in Serie A

Il Napoli vuole mettere a segno nuovi acquisti di spessore: scambio da urlo in Serie A per regalare innesti di qualità a Mazzarri

Nulla sarà lasciato al caso per provare così a rientrare tra le prime quattro in classifica in Serie A. Un momento decisivo per il Napoli che intende lottare fino alla fine recuperando a dicembre il terreno perso dopo un inizio stagionale vissuto tra alti e bassi. Allo Stadio Maradona gli azzurri non riescono più ad uscire vittoriosi: ora serve un radicale cambio di mentalità a partire così dalla sessione invernale di calciomercato. Ecco pronto lo scambio immediato.

Gennaio è sempre più vicino per andare a mettere a segno nuovi colpi suggestivi. Il Napoli continua a monitorare profili interessanti per provare a regalare innesti di spessore allo stesso Mazzarri. Sfide interessanti in questo dicembre per la compagine azzurra con lo stesso allenatore toscano che conoscerà al meglio i propri giocatori per poi prendere la migliore decisione possibile in ottica futura. L’obiettivo della compagine azzurra è quello di risalire velocemente in classifica partendo dal big-match contro la Juventus, in programma venerdì 8 dicembre.

Napoli, chiusura immediata: ecco lo scambio di prestiti

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio con la volontà del Napoli di tornare protagonista. Dopo il trionfo dello Scudetto, la compagine partenopea è intenzionata a chiudere così nuovi colpi a gennaio: ecco lo scambio suggestivo di prestiti.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha l’urgenza di chiudere a gennaio il nuovo terzino. Nel mirino è tornato di prepotenza il laterale della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, napoletano verace che potrebbe esaudire il suo sogno di vestire la maglia azzurra. Allo stesso modo potrebbe partire subito Alessandro Zanoli, voglioso di collezionare più minuti in Serie A dopo le ottime prestazioni collezionate in prestito alla Sampdoria nella scorsa stagione.

Mazzocchi accetterebbe senza problemi la panchina e potrebbe essere impiegato sia a destra che a sinistra. Un’idea di prestiti davvero suggestiva per puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri, che sta conoscendo al meglio i propri giocatori in queste settimane. Saranno settimane decisive per capire dove il Napoli interverrà per puntellare la rosa azzurra: al momento c’è l’emergenza totale per i terzini con Mario Rui ed Olivera k.o. per infortunio. Un’idea suggestiva per tornare a pensare in grande proprio come in passato.