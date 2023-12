Tifosi del Napoli senza parole: va alla Juve

La sfida tra Juve e Napoli non si ferma al rettangolo da gioco. L’ex ds azzurro Giuntoli è ancora vicino agli azzurri in chiave mercato.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta disputando un’ottima stagione. Il club bianconero è tra i club protagonisti di questa prima parte di campionato, aiuta sicuramente il fatto che la squadra non disputi le coppe e l’allenatore livornese – più volte nel mirino della critica in passato – ha trovato finalmente la quadra.

L’obiettivo annunciato ad inizio stagione è la Champions, ma visto la situazione in classifica si ha la consapevolezza che i bianconeri possano ambire anche ad obiettivi migliori, come magari il sogno scudetto.

Allegri sinora tende a chiudere a questa parola, parla di un’Inter più attrezzata e difende i suoi ragazzi. Questa Juve è molto giovane e forse non è pronta per tutto questo, almeno cosi chiarisce il tecnico e si continua a mantenere il profilo basso.

A gennaio potrebbe cambiare qualcosa e il club potrebbe intervenire pesantemente sul calciomercato: uno o due rinforzi a centrocampo e sono tanti i nomi sul taccuino del dirigente bianconero Cristiano Giuntoli.

Nelle ultime ore si è parlato addirittura di un interesse per Frank Zambo Anguissa, un nome che Giuntoli ha portato in Italia ma con il Napoli assolutamente non intenzionato a cedere agli acerrimi rivali.

Il club bianconero ha diversi nomi sul taccuino e il Football director ora ha messo nel mirino una vecchia conoscenza del calcio italiano e soprattutto un ex Napoli.

Il primo nome sulla lista è il centrocampista del PSG Fabian Ruiz.

Juve, Giuntoli guarda all’ex Napoli

Lo spagnolo ha giocato in Italia diverse stagioni con il Napoli e si è poi trasferito alla corte del club di Al Khelaifi, ma la sua esperienza parigina non sta ottenendo grande clamore. Per questo a gennaio la Juve è pronta all’assalto al calciatore anche se recenti problemi fisici (in particolare uno alla spalla) potrebbero complicare le cose. Occhio ad una possibile offerta con un prestito con diritto di riscatto.

Fabian è il calciatore in pole nelle idee bianconere, ma ci sono anche altri obiettivi di Giuntoli, calciatori tra l’altro anche nel mirino del Napoli.

Uno di questi è Lazar Samardzic, talento serbo vicinissimo all’Inter in estate e ora conteso da diversi club italiani.

C’è il Napoli e c’è anche la Juve, ma i bianconeri lavorano su più fronti: piace anche lo scozzese del Bologna Lewis Ferguson, ma il calciatore sembra essere un obiettivo per l’estate. La Juve lavora al centrocampo e a gennaio punta l’ex Napoli per un colpo da scudetto.