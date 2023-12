Ultimatum dell’agente: pronto il ‘tradimento’ al Napoli

Le parole dell’agente sono chiare ed evidenziano la rottura col club di De Laurentiis: decisione già presa?

Il Napoli giocherà fra poco in casa della Juventus con l’obiettivo di rimanere in corsa per le prime posizioni. Perlomeno per il piazzamento Champions. Se la partita contro l’Inter ha mostrato – al netto del risultato e degli episodi arbitrali – ottime cose sul piano del gioco, all’Allianz Stadium la squadra di Mazzarri dovrà anche saper essere più incisiva davanti alla porta.

Insomma, il Napoli dovrà scendere in campo con la consapevolezza dei propri mezzi, un aspetto che si è intravisto a Bergamo contro l’Atalanta ma che si è smarrito nelle due gare successive. E di questo la stessa squadra ne è consapevole, anche se è innegabile che qualche malumore stia cominciando a essere evidente.

Se infatti sotto la gestione Rudi Garcia diversi calciatori hanno visto il campo pochissime volte, con l’arrivo del tecnico livornese le cose non sono cambiate affatto. Uno di questi potrebbe salutare presto la squadra nonostante l’amore che lo lega alla maglia azzurra sia molto forte.

Fin qui solo 26 minuti distribuiti in tre presenze contro Lecce, Fiorentina e Verona. Davvero poco considerando il talento del 23enne ex Cremonese che più volte ha dimostrato di possedere i guizzi necessari per far rifiatare calciatori come Zielinski. E invece, Gianluca Gaetano continua rimanere un oggetto misterioso, malgrado alla fine ne parlino tutti bene.

Napoli, ag. Gaetano chiaro sul suo futuro

Con Mazzarri tutti si aspettavano che Gaetano giocasse qualche minuto in più, ma finora i fatti parlano di zero partite complessive con il nuovo allenatore. Certo, il livornese è arrivato da poco e ha disputato soltanto tre partite, ma i primi segnali che giungono dal Konami Training Center di Castel Volturno non sono affatto incoraggianti.

Segnali che sono stati percepiti subito da Mario Giuffredi, procuratore di Gaetano, che nei mesi scorsi fece parlare di sé per uno scontro verbale con Rudi Garcia.

Ai microfoni della trasmissione ‘Tuttosalernitana’, Giuffredi ha parlato chiaramente del fatto che se il 23enne non riuscirà ad accumulare presenze e minuti nell’arco delle prossime gare, con molta probabilità dira addio alla squadra.

Bisognerà capire dove potrebbe andare a giocare. Si parla proprio della Salernitana come possibile prossima tappa del centrocampista, ma nei prossimi mesi potrebbero concretizzarsi altre opportunità di calciomercato. Staremo a vedere.