Addio improvviso in Formula 1, si chiude un’epoca

La Formula 1 si prepara a un improvviso addio. La fine di un’era, con la decisione ufficiale che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

La Formula 1 dice addio a uno dei suoi più importanti circuiti, quello di Barcellona. Dal 2026 infatti, il Gran Premio di Spagna si sposterà a Madrid. Niente più Gran Premio della Catalogna dunque, ma piuttosto quello cittadino della capitale che per 10 anni di fila rimpiazzerebbe lo storico cicciuto catalano.

Per l’annuncio non bisognerà attendere a lungo, secondo quanto emerso in queste ore. Le trattative sono in corso da mesi e adesso la notizia del cambio di pista in Spagna per il mondiale di Formula 1 è quasi ufficiale.

Lo riporta El Mundo, mentre Liberty Media avrebbe già spostato l’annuncio programmato addirittura per lo scorso giovedì. A causa di alcuni problemi tecnici la data è stata fatta slittare, ma l’ufficialità potrebbe arrivare addirittura durante il weekend.

Dal 1981 la capitale spagnola attende la consegna del Gran Premio di Spagna. Risale infatti a 42 anni fa l’ultima volta che Madrid ha potuto ospitare una tappa del mondiale di Formula 1. Era il circuito di Jamara, alle porte della città.

Stavolta però sarà il circuito cittadino di IFEMA e Valdebadas a organizzare l’evento.

Il presidente di IFEMA José Vicente de los Mozos ha fatto sapere che per il GP di Madrid, che dovrebbe partire dal 2026 e andare avanti per 10 anni consecutivamente, l’organizzazione dovrebbe essere finanziata al 100% dai privati nonostante siano stati coinvolti sia Isabel Dìaz Ayuso presidente della Comunità di Madrid, sia il comune della Capitale e il sindaco José Luis Martínez-Almeida.

Il progetto della pista urbana

IFEMA insieme a Madrid dovrà gestire gli investimenti e l’organizzazione. La pista semi-urbana sarà lunga 5 km e costerà circa 100milioni di euro. La paura, in terra iberica, è quella di ritrovarsi davanti a un’altra Valencia. Tra il 2008 e il 2012 infatti, nel Capoluogo della omonima comunità, vennero sprecati moltissimi fondi tra la costruzione di tribune e altri servizi, a causa dell’iperinflazione che generò diversi debiti.

I dettagli per quanto riguarda la gara invece, verrano forniti a partire da gennaio del prossimo anno, poi il circuito verrà omologato dalla FIA e sarà pronto per ospitare il più grande show di automobilismo del mondo.

L’impatto sarà importante anche dal lato economico per Madrid. Ogni stagione potrebbe portare nelle casse della città 500 milioni di euro. La Formula 1 si è detta inoltre convinta di potere usufruire della lussuosa zona fornita di hotel, oltre all’organizzazione di una serie di eventi a ridosso delle gare.