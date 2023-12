Bomba dalla Spagna: Kvaratskhelia-Salah, affare pazzesco

Il destino di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe intrecciarsi con quello di Mohamed Salah: bomba di calciomercato dalla Spagna

Non è semplice per il Napoli trattenere un giocatore come Khvicha Kvaratskhelia, a maggior ragione se la squadra partenopea non dovesse riuscire a qualificarsi in Champions. Stiamo parlando di uno dei migliori talenti che la Serie A ha da offrire, inevitabilmente si registra non poco interesse nei suoi confronti in giro per l’Europa.

Nella scorsa stagione Kvaratskhelia è stato semplicemente dominante, trascinando il Napoli insieme a Osimhen verso uno Scudetto indimenticabile. E anche nelle gare della massima competizione europea il gioiello georgiano non ha assolutamente sfigurato, anzi.

Insomma, l’ex Dinamo Batumi di talento ne ha davvero parecchio, ma l’esterno azzurro dovrà dimostrare in futuro di essere un vero fuoriclasse pure sotto l’aspetto mentale. D’altronde abbiamo a che fare con una pedina di 22 anni, che non ha ancora misurato le proprie abilità in un contesto più prestigioso. Il club targato Aurelio De Laurentiis comincia a stargli stretto.

Ragion per cui non è affatto da escludere una partenza di Kvaratskhelia nell’estate del 2024. Se dovesse arrivare un’offerta da capogiro per il cartellino del classe 2001, la società dovrebbe quantomeno fermarsi a riflettere. Tale proposta potrebbe giungere sul tavolo delle trattative direttamente dalla Premier, lì dove gioca Mohamed Salah.

L’attaccante egiziano appare destinato ad abbandonare la nave Liverpool fra qualche mese, probabilmente per partire in direzione Arabia Saudita.

Salah, dal canto suo, ha dato tantissimo al calcio europeo, forse è il momento giusto per vivere un’esperienza differente. I ‘Reds’ sono ovviamente consapevoli della situazione, perciò si stanno guardando attorno alla ricerca di papabili sostituto della stella egiziana.

Il Liverpool pensa a Kvaratskhelia per sostituire Salah: Napoli avvisato

Stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Fichajes.net’, proprio Kvaratskhelia sarebbe uno dei candidati principali. Il gioiello di Tbilisi stuzzica la fantasia degli inglesi, che potrebbero convincersi a soddisfare la richiesta economica di De Laurentiis.

La scadenza del contratto dell’attaccante 22enne è prevista per il 30 giugno del 2027 e la sua valutazione si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Difficile che il patron del Napoli accetti di perdere Kvaratskhelia per una cifra inferiore. I soldi, comunque, non sono un grande problema per il Liverpool, che si darà tutto il tempo necessario per sciogliere le riserve.

Difatti, sempre secondo la fonte citata nel mirino di Klopp ci sarebbero pure Johan Bakayoko del PSV Eindhoven e Jarrod Bowen, ala in forza al West Ham. Ad oggi, dunque, Kvaratskhelia rappresenta soltanto un’ipotesi, ma non è affatto da escludere che si trasformi in qualcosa di più concreto. Staremo a vedere.