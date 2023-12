Ciao Anguissa, il Napoli prende il sostituto

Il Napoli prende il vice Anguissa. Ecco tutti i dettagli della possibile operazione nel calciomercato di gennaio

Capita a pochi di segnare un gol in quello che è il tempio del calcio per eccellenza, quel ‘Santiago Bernabeu’ casa del club più blasonato del mondo, il Real Madrid delle 14 Coppe dei Campioni/Champions League: qualcosa da raccontare ai nipotini, a maggior ragione per chi non è un attaccante di ruolo.

Ci è riuscito André Frank Zambo Anguissa, centrocampista di sostanza, polmoni e anche di buona qualità del Napoli, che con il suo gol del provvisorio 2-2 nel match contro i blancos in Champions League ha illuso gli azzurri di poter uscire dal ‘Bernabeu’ con un punto che li avrebbe proiettati agli ottavi di finale della più prestigiosa competizione europea.

Un’impresa che è l’ultima del centrocampista camerunense che a breve saluterà tutti, con il Napoli che ha già individuato il suo sostituto.

In realtà, quello di Anguissa sarà solo un arrivederci e non un addio. Il centrocampista camerunense, al pari di Victor Osimhen, non sarà a disposizione di Walter Mazzarri per un mese, per la precisione dal 13 gennaio all’11 febbraio, in quanto impegnato con la sua Nazionale in Coppa d’Africa, competizione molto sentita da tutti i calciatori africani.

Napoli, diversi profili per il vice-Anguissa

Un bel rompicapo per il tecnico azzurro che deve fare i conti con una difesa che non è più quella della passata stagione come certificano impietosamente i numeri: con 26 gol al passivo dopo 14 giornate la retroguardia azzurra è la nona peggiore della Serie A. E senza il camerunense come frangiflutti l’area di rigore azzurra rischia di diventare terreno di caccia degli avversari di turno.

Dunque, come detto, il tecnico di San Vincenzo si ritrova tra le mani una bella gatta da pelare anche perché non è affatto semplice sostituire Anguissa. I suoi vice in rosa, Eljif Elmas e Jens Cajuste, infatti, hanno dimostrato di avere altre qualità: si gettano nello spazio, cercano l’anticipo trascurando la copertura degli spazi che così non è adeguatamente garantita.

Ecco perché il Direttore sportivo Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli, naturalmente dietro la regia del patron Aurelio De Laurentiis, setacciano il mercato alla ricerca di un mediano da regalare a Mazzarri, con il vice Anguissa che potrebbe essere un prospetto che milita in Ligue 1, il massimo campionato francese, un investimento, quindi, in linea con la mission aziendale: a basso costo e dal sicuro rendimento in campo.

Insomma, De Laurentiis non si smentisce mai: rafforzare la squadra senza mettere a repentaglio l’equilibrio di bilancio della società azzurra.