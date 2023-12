Colpaccio da 25 milioni: il Milan inguaia il Napoli

Questo acquisto da 25 milioni di euro potrebbe creare molti problemi al Napoli. La squadra di De Laurentiis è avvertita, a gennaio i rossoneri proveranno l’assalto

Il calciomercato di gennaio non è ancora iniziato ufficialmente, ma è già entrato nel vivo da alcune settimane. Chi ha bisogno di mettere a posto la propria rosa si sta già muovendo da un po’ di tempo, soprattutto i club di vertice, in grado di spendere cifre più importanti rispetto agli altri. Non fa eccezione il Milan, che sta per tornare sul mercato con un acquisto da 25 milioni di euro.

Il club rossonero sta avendo grossi problemi nel reparto difensivo, anche se gli infortuni creano problemi a Stefano Pioli dall’inizio della stagione.

Non sta meglio il Napoli, che ha esonerato il francese Garcia e ha richiamato sulla panchina Walter Mazzarri.

Nel mercato di gennaio il club azzurro potrebbe ‘scontrarsi’ con il Milan, il quale – stando a indiscrezioni – è pronto a sorprendere proprio Aurelio De Laurentiis.

Il Milan cerca un difensore centrale e avrebbe individuato in Jacub Kiwior il suo principale obiettivo per la retroguardia.

L’ex calciatore dello Spezia gioca nell’Arsenal, ma non è titolare e vorrebbe partire per trovare spazio altrove.

Il Milan gli garantirebbe più spazio, ma la valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra sicuramente importante per un calciatore che ha soltanto 39 presenze nel nostro campionato. Il difensore polacco, classe 2000, piace molto a Pioli e il Milan potrebbe affondare il colpo all’inizio di gennaio.

L’acquisto di Kiwior potrebbe interessare anche al Napoli e c’entra Victor Osimhen.

Il Milan prova a beffare (involontariamente) il Napoli sul mercato

Qualora l’Arsenal dovesse incassare 25 milioni per la cessione di Kiwior al Milan, sarebbe intenzionato ad investire una grande cifra per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 e non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli, nonostante l’annuncio di De Laurentiis. I Gunners sono primi in classifica in Premier League, ma non vogliono ripetere l’esperienza negativa della passata stagione.

L’anno scorso, infatti, dopo l’infortunio di Gabriel Jesus, gli uomini di Arteta hanno avuto grossi problemi in attacco e quest’anno non vogliono farsi trovare impreparati.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, la squadra londinese sarebbe pronta a mettere sul piatto 100 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere il suo gioiello a gennaio. Se ne riparlerà a giugno, quando Osimhen potrebbe aver prolungato il contratto e l’Arsenal sarà costretto ad aumentare l’offerta.