Eleonora Boi è straripante: scollatura incontenibile

Eleonora Boi torna a far parlare di sé sui social, i suoi ultimi scatti sono risaltati da un pubblico che non ha mai smesso di seguirla

La showgirl Eleonora Boi è al centro dell’attenzione, la ragazza di origini sarde ha sempre un gran numero di fan e li ricompensa con foto dove mostra il suo ottimo stato di forma.

Il pubblico italiano non ha dimenticato Eleonora Boi, la showgirl è diventata – dopo Elisabetta Canalis – una delle donne più seguite anche nel suo alternarsi in America.

La Boi è sposata con il cestista Danilo Gallinari che gioca in Nba e a luglio sono diventati genitori per la seconda volta con il piccolo Rodolfo.

La vita da mamma e da influencer procede al meglio, Eleonora Boi ha ritrovato la forma e la mostra con grande orgoglio al pubblico. I capelli biondi sono stati messi in un angolo, la versione mora di Eleonora Boi convince anche grazie a curve rimaste sempre al top.

La showgirl è stata a lungo protagonista in Italia, ha lavorato per Sportitalia e Mediaset nonché è stata volto celebre per qualche pubblicità in tv. Un lavoro da donna dello spettacolo che aveva trovato un grande slancio in Italia, l’amore con Davide Gallinari ha poi fatto concentrare maggiormente Eleonora sulla famiglia ma senza pentirsene.

I due si sono sposati nel 2022, la vita da mamma piace ad Eleonora che si concede anche qualche serata di forte impatto. Le sue ultime foto confermano il sexy appeal, Eleonora Boi resta speciale per il pubblico.

Boi convince e stupisce, scatti virali

L’abito ne mette in risalto le curve, la showgirl sarda è uno spettacolo per i fan da casa. I 750 mila followers raggiunti su Instagram sono tutti dalla sua parte, la forma fisica della Boi fa restare un po’ tutti a bocca aperta. È un momento di forma da sottolineare sui social, i commenti e i complimenti non mancano proprio per lei.

L’effetto nostalgia un po’ si fa sentire, i fan chiedono spesso ad Eleonora Boi di tornare maggiormente a farsi vedere in televisione.

L’affetto delle colleghe, nel corso del tempo, è rimasto e spesso proprio sui social le arrivano attestati di stima da quanti hanno lavorato con lei.

Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto magari per tornare in tv, il pubblico non attende altro ma per il momento si accontenta volentieri dei suoi scatti sui social.