Il blitz del Napoli va a segno: Inter a mani vuote

Gli azzurri sono alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia: occhi su un giocatore inseguito da due top club italiani

L’inizio di stagione ha messo il Napoli dinanzi ad una scomoda verità: il reparto difensivo non è più quello inespugnabile di qualche mese fa. Lo testimoniano i 26 gol incassati in sole 19 partite tra campionato e Champions League. Un dato le cui radici hanno una duplice ragione: lo stravolgimento di alcuni equilibri che garantivano solidità, la mancata sostituzione di Kim Min-Jae.

Natan, infatti, pur essendo un giovane di grande prospettiva, è alla prima esperienza nel calcio europeo. Di conseguenza ha bisogno di tempo per apprendere quelle piccolezze tattiche che nel vecchio continente fanno la differenza.

Se ne sono accorti anche i vertici partenopei, in primis il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale adesso sta pensando di correre ai ripari. Anche perché la squadra azzurra è in piena emergenza sugli esterni bassi.

Napoli, serve un rinforzo in difesa: il nome nuovo sul taccuino azzurro

Il Napoli, dunque, interverrà sul mercato per rinforzare la difesa già nel mese di gennaio. Sul taccuino della formazione campione d’Italia sono finiti diversi nomi, tra cui un calciatore che milita nel campionato francese ed è nel mirino di altri due top club di Serie A. Ci riferiamo a Tiago Emanuel Embaló Djaló, classe 2000 portoghese (origini guineane) attualmente in forza al Lille.

Si tratta di un giocatore di grande fisicità (1,91 m) e di buona velocità, nonché molto dotato tecnicamente. In più ha dalla sua parte un altro preziosissimo pregio: la duttilità. Stando a quanto si evince dalla sua giovane carriera, infatti, può giocare sia da centrale sia su entrambi gli esterni.

Reduce dalla rottura del crociato nel mese di marzo, Djalò dovrebbe tornare in campo nei prossimi giorni. Il suo contratto con il Lille scadrà giugno 2024. Ciò vuol dire che a breve potrà firmare con un altro club a parametro zero in vista della prossima stagione. Per accaparrarselo già a gennaio, però, serviranno almeno 4-5 milioni.

Su di lui, come dicevamo poc’anzi, hanno messo gli occhi anche altre due esponenti della Serie A: Inter e Juventus. Fino a qualche giorno fa, entrambe erano avanti nella corsa al difensore, con i nerazzurri in netta pole. Oggi le cose sembrerebbero essere diverse, dato che il Napoli, considerati i fattori sopracitati, sta accelerando per regalare a Mazzarri una nuova alternativa.

