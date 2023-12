Incredibile Napoli, nuovo colpo alla Lindstrom: tifosi spiazzati

Clamoroso colpo di scena nel mercato del Napoli, arriva un altro colpo alla Lindstrom: perplessità tra i tifosi azzurri

Il Napoli torna a lavorare seriamente sul calciomercato. Dopo un’estate vissuta con difficoltà, tra euforia per il risultato appena raggiunto e confusione sulle scelte da prendere per costruire un futuro ancora vincente, il club azzurro ha deciso di tornare a lavorare nel migliore dei modi, anticipando gli altri grandi club su quei prospetti pronti a esplodere da un momento all’altro, a costo di lasciare i tifosi senza parole.

Tra i nuovi obiettivi sul mercato del club campione d’Italia sarebbe finito anche un giocatore giovane, ma già di grande esperienza a livello europeo. Un talento solido e pronto fin da subito, in grado di dare un contributo importante alla causa partenopea nel presente e di assicurare una futura plusvalenza al club.

Un colpo alla Lindstrom a tutti gli effetti, seppur in un altro ruolo.

Se il danese ex Eintracht è arrivato all’ombra del Vesuvio per prendere l’eredità di Lozano, ma con diverse caratteristiche, stavolta il Napoli guarda ancora alla Danimarca ma per rafforzare il proprio centrocampo. Naturalmente in vista soprattutto di un gennaio, in cui mancherà per molto tempo Anguissa e potrebbero partire, in maniera definitiva o in prestito, anche altri profili presenti in organico come Demme e Gaetano.

Quello che si sta costruendo negli ultimi anni è un Napoli particolarmente nordico.

Dopo aver portato a casa il norvegese Ostigard due estati fa, lo svedese Cajuste e il danese Lindstrom nell’ultimo mercato estivo, il club azzurro avrebbe messo nel mirino un altro calciatore danese, in grado di sostituire Anguissa nell’immediato e soprattutto nel futuro, senza più lo spauracchio di quella Coppa d’Africa tanto indigesta a De Laurentiis.

Il profilo individuato dallo scouting guidato da Micheli è quello di Maurits Kjaergaad, classe 2003 di proprietà del Red Bull Salisgburgo. Un giocatore considerato a livello europeo come un vero e proprio predestinato.

Il Napoli punta un altro prospetto alla Lindstrom: può sostituire Anguissa

Gigante di centrocampo da oltre un metro e novanta di altezza, Kjaergaard fonde ottime capacità fisiche con qualità tecniche molto importanti. Lo dimostrano anche i numeri, visto che in questa stagione, seppur giocata in maniera parziale a causa di un infortunio alla spalla, ha già messo insieme quindici presenze con due gol e cinque assist.

Valutato non meno di 15 milioni dalla squadra austriaca della Red Bull, secondo Tuttomercatoweb potrebbe essere il rinforzo giusto per il centrocampo del Napoli già dal mese di gennaio. In alternativa, il club potrebbe tornare a puntare con forza su un giocatore forse più pronto, come Samardzic, da tempo nel mirino del club azzurro e candidato principale a raccogliere l’eredità di Zielinski in caso di definitivo divorzio tra il polacco e la squadra partenopea.