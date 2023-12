Montella lo manda al Napoli: il colpo arriva dalla Turchia

Il prossimo colpo del Napoli potrebbe essere ben gradito anche a Vincenzo Montella, il tecnico sta consigliando così i campani

Il calciomercato di gennaio offre al Napoli una buona chance, un big potrebbe aiutare decisamente il gruppo di Walter Mazzarri per tentare almeno l’accesso alla prossima Champions League.

Il Napoli ha bisogno di rinforzi importanti, Walter Mazzarri vuole ripartire con slancio soprattutto nella seconda parte di stagione.

Il mercato a gennaio potrebbe regalare sorprese in entrata e in uscita, la dirigenza non vorrà farsi trovare impreparata.

Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha pronta una soluzione per i campani. Un big della sua nazionale potrebbe diventare un elemento importante anche in Serie A, l’opzione andrebbe a risolvere qualche problema da gennaio.

Un big turco a Napoli, i dettagli

Il ct della Turchia vuole convocare solo calciatori in forma e, proprio per questo, Montella sta già consigliando a un suo big di rilanciarsi in Italia. Una soluzione che anche i media esteri hanno prospettato, l’affare potrebbe essere importante per il mercato: il centrale Soyuncu dall’Atletico al Napoli, il primo colpo invernale piacerà a Mazzarri.

Il centrale turco è in difficoltà con l’Atletico Madrid, Soyuncu sta giocando poco nel gruppo di Simeone e ha bisogno di rilanciarsi nettamente. Soyuncu è sceso in campo solamente in cinque occasioni e totalizzando 74 minuti in tutto: un po’ poco considerando la prestanza fisica del centrale.

È uno stopper di grande impatto ma ha bisogno di trovare una continuità in campo per dare il meglio e la prospettiva di rilanciarsi al Napoli potrebbe essere importante.

Il vero erede di Kim potrebbe arrivare dalla Spagna e anche con un forte aiuto da parte dei colchoneros.

Soyuncu guadagna 2,5 milioni netti l’anno, l’Atletico sarebbe anche disposto a pagare metà dell’ingaggio per rilanciare il turco e valutare poi una cessione a titolo definitivo nella prossima estate, sfruttando così anche la vetrina fornita da Euro2024.

Il Napoli può essere una soluzione interessante, la corsa al centrale è partita comunque da tempo da parte della concorrenza. L’Inter in Serie A ha spesso seguito il difensore, i club turchi invece vorrebbero riportarlo in patria con Fenerbahce e Galatasaray maggiormente interessati. Soyuncu valuterà l’opzione italiana con interesse,

Mazzarri accoglierebbe ben volentieri un difensore della sua esperienza. Sa giocare con entrambi i piedi e a 27 anni potrebbe essere il leader giusto per ritrovare un po’ di sicurezza nel pacchetto arretrato.