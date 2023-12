Anna Tatangelo è una dea: lo scatto sensuale è da urlo

Anna Tatangelo, la bellezza non ha limiti: la bellissima cantante è letteralmente una dea su Instagram, da perdere la testa

Ci sono tante cantanti italiane che si fanno applaudire anche per la loro bellezza, e non c’è dubbio che Anna Tatangelo sia tra queste. L’ex di Gigi D’Alessio ha conquistato il pubblico da giovanissima. Divenne famosa grazie alla sua stupenda voce che aveva già a 15 anni. Chi ricorda quei giorni potrà confermare, in ogni caso sulle sue doti canore non ci sono dubbi.

Sapete su cos’altro nessuno ha dubbi? Sulla bellezza e sulla sensualità della Tatangelo. Ma la sua carriera, dicevamo, nasce agli albori degli anni Duemila. Era già co-conduttrice di Sanremo Top nel 2002, poi, oltre alla conduzione e al canto, ha anche assaggiato la carriera da indossatrice.

Proprio a riprova del fatto che la Tatangelo abbia un fisico da urlo, negli anni è stata scelta da tantissimi brand.

Hanno puntato sul suo volot Playa Nevada, Monella Vagabonda, Richmond e Coconuda. Senza dimenticare, però, che la sua passione più grande resta il canto,

Anna si fa ammirare per la sua bellezza, ma nel frattempo in tanti dimenticano che ha presenziato per ben otto volte al Festival di Sanremo. Ora manca da un po’ e nell’ultima occasione portò con sé un brano dal titolo Le nostre anime di notte.

Tatangelo hot, è una vera dea

Certo, per avere così tanti seguaci lei stessa sa che quando ha voglia può concedere qualcosina in più ai fan che la amano anche per il suo fisico. Infatti, eccoci di fronte all’ultimo post dove è impossibile non cliccare sul ‘Mi piace’. Anna è davvero una dea, un mix tra eleganza e femminilità a cui davvero è impossibile non inchinarsi. Il vestito non scopre molto, ma ai seguaci della bellissima ex di un altro napoletano, Livio Cori, basta questo.

C’è davvero poco da dire con una foto così. Intelligentemente, la splendida trentaseienne ha unito tutto, non preferendo oggi scollature vertiginose ma comunque indossando un vestito stretto che mette in risalto le curve da urlo ed il bel lato A. I fan starebbero ore ed ore ad ammirare la bellezza della Tatangelo in questa foto. In fondo è giusto che sia così. Intanto, a proposito del suo seguito, Anna su Instagram vanta 1,9 milioni di follower. Il numero è in costante crescita, la Tatangelo ha ormai straconquistato anche i social.