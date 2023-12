Crisi Napoli, ADL pronto a dare una scossa: triplo colpo a gennaio

Con la sconfitta di venerdì sera contro la Juventus il sogno scudetto bis per il Napoli parrebbe essere inevitabile già sfumato, a fronte anche dell’incredibile rendimento di quelle due lì davanti, ma la speranza è l’ultima a morire, ed a quanto pare Aurelio De Laurentiis sembrerebbe essere deciso a prendere direttamente lui in mano la situazione per portare la formazione campione d’Italia fuori da questa burrascosa crisi.

Molti tifosi accusano il presidente partenopeo di essere il principale responsabile di quello che starebbe attualmente accadendo in casa Napoli, ed è forse proprio per questo che De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di mettere a segno un triplo colpo in entrata nel prossimo calciomercato invernale, zittendo così le critiche e rinforzando la formazione di Walter Mazzarri in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di scalare a grandi falcate la classifica.

Crisi Napoli, De Laurentiis attinge dal mercato: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che si pronostica essere una delle società di Serie A più attive su ambo i fronti il prossimo gennaio, come confermato questa mattina anche da Il Mattino che in prima pagine ha titolato: “Psicologia, altri innesti e più gol: i tre punti per salvare la stagione“.

Lo stradominio della passata stagione aveva lasciato credere che la rosa del Napoli fosse già completa e competitiva di suo così, ma i risultati ottenuti fino ad adesso in stagione hanno essenzialmente dimostrato che l’Inter, così come la Juventus stessa, è una spanna sopra rispetto ai campioni d’Italia, gap che per l’appunto De Laurentiis avrebbe intenzione di colmare nell’immediato futuro riconquistandosi così anche la fiducia dei suoi tifosi.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, nel prossimo calciomercato invernale il Napoli potrebbe investire su un nuovo difensore centrale ed un terzino sinistro, andando a rinforzare così un reparto, come la difesa, che sta letteralmente facendo acqua da tutte le parti in questo avvio di campionato.

Napoli, occhi su un nuovo difensore centrale: i nomi

Natan alla fine si è dimostrato essere un validissimo difensore sul quale fare affidamento, ma il problema che senza un campione come Kim al suo fianco è Rrahmani quello che starebbe deludendo ogni sorta di aspettativa, ed è per questo che un eventuale investimento su un nuovo centrale potrebbe seriamente far perdere il posto al kosovaro.

Al momento ci sono cinque nomi sulla lista del Napoli, al cui vertice spicca quello di Marc Guéhi del Crystal Palace, che stando alle ultime notizie sarebbe addirittura stato offerto da alcuni suoi agenti ai campioni d’Italia. Gli altri obiettivo sarebbero Max Kilman dei Wolves e David Hancko del Feyenoord, anche se quest’ultimo potrebbe rappresentare essere più una soluzione per giugno considerato il suo recente rinnovo col club di Rotterdam. Infine, sulla lista di De Laurentiis e dirigenza spiccherebbe anche il nome di Jerome Boateng, attualmente svincolato, e quello di Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen.

Cercasi terzino sinistro: il Napoli potrebbe pescare in Serie A

Il terzino sinistro è una delle priorità assolute del Napoli per il prossimo calciomercato invernale. A fronte degli infortuni di Olivera e Mario Rui i campioni d’Italia hanno l’obbligo di investire in quel reparto, e l’impressione è che alla fine si possa pescare proprio in Serie A. Davide Faraoni e Pasquale Mazzocchi sono le due soluzioni che i partenopei starebbero sondando, profili duttili che nascono a destra ma che senza problemi potrebbero adattarsi anche sull’altra fascia. E nessuno esclude che alla fine possano arrivare anche entrambi, visto che in caso di cessione di Zanoli ci sarebbe da che sostituire l’ex Sampdoria.