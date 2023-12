Dalla Juve al Napoli: ecco la nuova freccia

Questo calciatore è nella lista dei desideri del Napoli, la trattativa non è ancora partita, ma c’entra anche la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli è sempre molto vigile sul calciomercato, soprattutto quest’anno, a causa di un inizio di stagione piuttosto deludente. Gli uomini di Walter Mazzarri, subentrato da alcune partite a Rudi Garcia, sono ormai tagliati fuori dalla lotta per lo scudetto e i tifosi sono molto delusi di non vedere la propria squadra difendere un tricolore conquistato dopo 33 anni di attesa.

Nessuno si aspettava una partenza così stentata, anche se l’estate del club azzurro è stata abbastanza burrascosa, soprattutto dopo le partenze di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Meglio pensare al mercato, anche se a gennaio sarà difficile fare acquisti, considerando che l’attuale allenatore è un traghettatore e difficilmente De Laurentiis spenderà soldi per accontentare un tecnico sicuro di non restare.

Il Napoli sta già iniziando a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il tempo c’è ed è importante organizzarsi al meglio. Uno dei calciatori che gli azzurri stanno seguendo è molto interessante e potrebbe accendere l’entusiasmo dei tifosi, ma c’è di mezzo la Juventus.

Napoli su Ferran Torres: piace anche alla Juventus

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona potrebbe cedere Ferran Torres già a gennaio. L’esterno offensivo non è sempre titolare nel club catalano e rischia di perdere l’appuntamento con gli Europei. Per questo motivo, avrebbe chiesto alla società di essere ceduto e le pretendenti sarebbero tre. In questo elenco c’è anche il Napoli, anche se la trattativa potrebbe andare in porta più facilmente a giugno.

Considerando lo scarso rendimento di Lindstrom, non è impossibile che il Napoli faccia un tentativo per prenderlo in prestito durante la sessione di mercato invernale.

La concorrenza non è irrilevante. Se il Napoli cerca qualcuno in grado di far respirare Politano e Kvaratskhelia, l’Atletico Madrid potrebbe prendere Ferran Torres per completare un attacco già molto forte, ma abbastanza in avanti con l’età.

Griezmann e Morata hanno bisogno di rifiatare ogni tanto e il club allenato da Diego Simeone potrebbe ripetere un’operazione di mercato simile a quella che ha portato Joao Felix nella capitale spagnola.

Un’altra squadra interessata all’attaccante spagnolo è il Newcastle. Eddie Howe cerca un attaccante per rinforzare il reparto offensivo.

Torres è il calciatore che potrebbe permettere alla squadra inglese di fare il salto di qualità e di qualificarsi nuovamente alla prossima edizione della Champions League. È importante ricordare che Ferran Torres era stato trattato anche dalla Juventus in passato, ma il club bianconero ha mollato la presa, spostandosi su altri obiettivi.