De Laurentiis beffa Commisso: 15 milioni e si chiude

In casa Napoli si parla già di mercato, Aurelio De Laurentiis vuole anticipare il collega Rocco Commisso

Il Napoli sta vivendo un momento molto delicato in cui occorre ritrovare quella serenità perduta che caratterizzava la squadra dell’anno scorso. Molto più facile a dirsi che a farsi, in quanto quel meccanismo meraviglioso oramai è andato perduto sebbene i calciatori in campo mettano il cento per cento per soddisfare i loro tifosi.

Le ultime uscite tra Serie A e Champions League hanno mostrato una serie di elementi interessanti, ma altri decisamente da accantonare, come ad esempio una fase difensiva spesso e volentieri poco preparata e un reparto avanzato che fa fatica ad imporsi.

Per questo motivo il direttore sportivo Mauro Meluso, in accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per costruire il Napoli del domani che, con molta probabilità, cambierà volto per ovvi motivi di mercato con il reparto offensivo, in particolare, che potrebbe cambiare qualche interprete.

La Fiorentina sta osservando con attenzione, assieme ad altri club della Liga spagnola, le partite dell’attaccante tedesco in forza all’Heidenheim Jan Niklas Beste che quest’anno in Bundesliga sta mettendo in mostra le sue qualità.

I Viola lo osservano poiché vorrebbero rafforzare il loro reparto offensivo che fin qui ha dimostrato molto poco, ma dovranno vedersela proprio con il Napoli che potrebbe inserirsi nella trattativa.

Napoli, sfida con la Fiorentina per Beste

Beste, oltre a essere un attaccante, gioca molto spesso anche come esterno riuscendo a sfornare con facilità assist per i propri compagni. In tredici apparizioni in Bundesliga, ne ha messi a segno addirittura sei. In più ha timbrato il cartellino per ben cinque volte: numeri da non sottovalutare considerando l’età ancora giovane del ragazzo.

Cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, Beste non è mai riuscito a esordire in prima squadra nonostante le sue oltre cento presenze con la maglia giallonera nelle selezioni U-17, 18 e 19. Per lui è stata fondamentale la scorsa stagione, in cui ha contribuito con dodici reti alla storica promozioni in Bundesliga della piccola realtà del Baden-Württemberg.

Per strapparlo dalle mani dell’Heidenheim occorrerebbero almeno 15 milioni di euro e si prospetta un testa a testa proprio tra Napoli e Fiorentina per portarlo in Serie A. Prossimi mesi decisivi per capire meglio le basi di questa potenziale trattativa. Intanto, sia De Laurentiis che Commisso continuano a osservarlo dalla distanza, sempre più consapevoli delle sue qualità.