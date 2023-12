Doppio colpo Juve dal Napoli: “Giuntoli non si fa scrupoli”

La sfida tra Juventus e Napoli si sposta rapidamente dal campo al mercato. E le prospettive sembrano favorire a breve la squadra bianconera

La notizia, ad oggi in realtà poco più di un’indiscrezione, lanciata dal Corriere dello Sport, ha scosso i tifosi del Napoli: solo il pensiero di vedere due big della squadra che appena qualche mese fa ha conquistato il terzo scudetto della storia azzurra trasferirsi armi e bagagli alla Juventus ha creato in tutto l’ambiente un certo disappunto.

Sta di fatto che a quanto pare la voce riportata sulle pagine del quotidiano sportivo del possibile passaggio in bianconero di Zambo Anguissa e di Piotr Zielinski rischia di destabilizzare ancora di più una squadra che avrebbe un disperato bisogno di ritrovare tranquillità e compattezza.

L’associazione tra calciatori del Napoli e la Juve del resto viene quasi da sé, come un meccanismo automatico di proprietà transitiva: l’attuale Football director bianconero Cristiano Giuntoli è stato per otto anni alla guida dell’area tecnica azzurra ed è facile immaginare che possa considerare come concreti obiettivi di mercato dei giocatori che lui stesso nel corso delle stagioni ha prima scoperto, poi trattato e infine acquistato.

Una parziale conferma delle intenzioni di Giuntoli arriva dalle parole di chi lo conosce piuttosto bene e che ha lavorato con lui fianco a fianco. Stiamo parlando di Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi dei miracoli di cui proprio il ds toscano è stato il ‘deus ex machina‘.

La Juventus vuole Anguissa e Zielinski: le parole dell’ex presidente preoccupano i tifosi del Napoli

Intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Bonacini ha dapprima rassicurato i tifosi del Napoli: “Cristiano non porta mai rancore verso persone con cui ha lavorato nella sua carriera. La fine del rapporto con De Laurentiis – ha proseguito – poteva essere gestita meglio ma ormai è acqua passata. Del resto ciò che doveva fare al Napoli, lo ha fatto”.

Nella seconda parta del suo intervento, l’ex patron del Carpi ha invece allarmato e non poco i tifosi del Napoli, in vista soprattutto della prossima sessione di calciomercato: “Giuntoli non pensa a vendicarsi, vuole vincere sempre e comunque. Adesso si trova alla Juventus e questo è il suo unico pensiero. Quindi, nel caso in cui riuscisse a portare Zielinski e Anguissa a Torino sarebbe solo perché li considera funzionali alla costruzione di una squadra vincente. E non si farà tanti scrupoli, ve lo posso assicurare”.