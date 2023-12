Esonero sulla panchina del Napoli, clamoroso annuncio

L’esonero per il Napoli trova una chiave di lettura interessante con quanto rivelato da Enzo Bucchioni sulla scelta tanto discussa di Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rivelato qualcosa di inedito sull’esonero al Napoli. La scelta del presidente De Laurentiis è ancora molto discussa tra i tifosi campani.

Il fallimento del progetto di Garcia è stato ben evidente per il Napoli. La squadra campione d’Italia ha perso le certezze viste con Luciano Spalletti e di certo nessun tifoso si aspettava un calo così brusco. De Laurentiis ha esonerato Garcia e si è riaffidato a Walter Mazzarri ben sapendo come, per il futuro, dovrà trovare un tecnico davvero in grado di fare la differenza.

Il giornalista Enzo Bucchioni, ai microfoni di Punto Nuovo Sport, ha così fatto il punto della situazione in casa Napoli sottolineando come sia Rudi Garcia l’unico responsabile della crisi del Napoli: “Il suo è stato un fallimento tattico, tecnico e anche fisico”.

Il tecnico francese per Bucchioni avrebbe così destabilizzato l’ambiente con le sue mosse, Garcia ha stravolto la squadra togliendole certezze, smalto e il gioco visto nella stagione dello scudetto.

Bucchioni contro Garcia, i dettagli

L’esperto giornalista ha analizzato, passo dopo passo, tutti gli errori del tecnico francese. L’impatto dell’ex mister della Roma è stato spiazzante, Garcia è nel mirino intanto per la condizione della squadra: “La squadra si porta dietro dei problemi – ha dichiarato Bucchioni – la preparazione atletica è stata inadeguata. Verrebbe da dire… ma quante ne ha combinate Garcia?”.

Le gare contro Inter e Juventus hanno confermato questa teoria, i campioni di Italia corrono meno rispetto agli avversari ma anche nel confronto con i ritmi molto più elettrizzanti della scorsa stagione.

Non è solo il calo atletico a impensierire, i problemi sono evidenti anche in difesa. Meret incassa troppi gol, manca il vero erede di Kim ed è tutta la squadra a non garantire sicurezza. Bucchioni ha così mirato il suo focus sulla fase difensiva: “Lo scorso anno sembravano tutti fenomeni. C’era un sistema collettivo, che partiva dagli attaccanti, adesso ha perso la capacità di giocare da squadra vera”.

Bucchioni ha augurato a Mazzarri di rimetter in sesto il Napoli anche se sarà molto difficile vederlo lottare nella lotta allo scudetto. Il rimpianto del giornalista è di non aver visto ben prima il cambio in panchina: “Aurelio De Laurentiis ha fatto un grande errore: doveva esonerare già Rudi Garcia alla prima pausa delle nazionali ad ottobre”.