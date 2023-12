L’ex Inter al Napoli: il bomber arriva a giugno

Nell’estate del 2024 il Napoli potrebbe mettere in atto un tentativo concreto per acquistare un bomber che ha vestito la maglia dell’Inter

In termini di risultati, il nuovo impatto di Walter Mazzarri sul Napoli non è stato entusiasmante. Ma sembra che la squadra abbia riacquistato un’identità, dopo un periodo in cui il rendimento è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Inevitabilmente ha pesato anche l’assenza prolungata per infortunio di Victor Osimhen, il quale alla fine si è orientato verso il rinnovo del contratto col club partenopeo.

L’attaccante nigeriano, dunque, potrebbe anche rimanere a Castel Volturno, dato che per toglierlo alla società azzurro servirebbe un investimento enorme da almeno 150 milioni di euro.

L’eventuale prolungamento consentirebbe al patron Aurelio De Laurentiis di aumentare la sua resistenza in ambito di trattative.

Osimhen è in assoluto l’elemento più importante del team ora guidato da Mazzarri, perciò la volontà del Napoli è fare tutto il possibile per trattenerlo. Tant’è che firmando il rinnovo l’ex Lille andrebbe a percepire un lauto stipendio da oltre 10 milioni netti a stagione.

Allo stesso tempo, però, il bomber africano è consapevole di come ormai il contesto napoletano gli stia decisamente stretto.

Insomma, a prescindere dalla spinosa questione relativa al suo accordo scritto, non è affatto da escludere che il classe ’98 possa fare le valigie per trasferirsi altrove fra qualche mese. Le big d’Europa continuano a monitorare a distanza la vicenda e il direttore sportivo Mauro Meluso si guarda attorno alla ricerca di ghiotte occasioni sul fronte calciomercato in entrata.

A tal proposito, nell’estate del 2024 il Napoli potrebbe rendersi protagonista di un tentativo concreto per un attaccante che milita in Serie A. Aggiungiamo che in passato questo calciatore ha vestito la maglia dell’Inter. Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, punta centrale in forza al Sassuolo.

Colpo Napoli in Serie A: nel mirino azzurro c’è Pinamonti

Dai neroverdi De Laurentiis ha già prelevato il cartellino di Giacomo Raspadori e la stessa sorte potrebbe toccare all’attaccante classe ’99. Pinamonti stuzzica la fantasia della società campana, anche perché vanta ancora buoni margini di miglioramento.

Il profilo del talento 24enne è senza dubbio intrigante, ragion per cui il Napoli potrebbe farci più di un pensierino a determinate condizioni. Sappiamo, però, che il Sassuolo è bottega cara e non vende facilmente gli elementi di spicco della propria rosa.

La scadenza del contratto di Pinamonti è prevista per il 30 giugno del 2027, perciò il destino del centravanti di Cles è nelle mani del club emiliano. La valutazione si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro, ma potrebbe pure salire un po’ in base al rendimento sul campo di Pinamonti nei mesi a venire. Meluso ci pensa, il tempo come sempre darà i suoi verdetti.