Osimhen e l’Inter: assalto da 180 milioni

Victor Osimhen è sempre al centro di trattative di mercato e il Napoli si è ormai arreso all’idea di perderlo. Pronta una maxi offerta da far tremare i polsi

Lo stesso top club che vuole Osimhen è pronto a far girare la testa anche all’Inter di Inzaghi. Difficilmente Marotta potrà resistere ad un’offerta del genere per uno dei suoi gioielli. Sarà un doppio colpo da urlo.

Walter Mazzarri è stato chiaro parlando di lui, specificando la sua importanza e il suo ruolo centrale per l’attacco del Napoli.

Victor Osimhen non è ancora al 100% della forma ma rinunciare ad un bomber così, specie in Serie A, è davvero impossibile.

I partenopei stanno incontrando molte più difficoltà rispetto allo scorso anno con Spalletti e proprio il centravanti sembra essere quello che soffre di più.

Infortuni e discontinuità lo hanno riportato indietro di un paio di stagioni, quando ancora non sembrava poter fare la differenza.

Anche le sirene di mercato di certo avranno inciso sulla sua testa, visto che in estate sembrava tutto fatto per il passaggio in Arabia Saudita. Aurelio De Laurentiis ha blindato il suo numero 9 ma i risultati non sono quelli sperati. Ecco perché qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile a gennaio, questa volta il presidente non si opporrebbe alla sua partenza.

Sulle tracce di Osimhen c’è il Chelsea di Pochettino, che tra le varie pretendenti della Premier, sembra essere quella con maggiore abbrivio. I blues hanno stanziato 120 milioni per strappare il nigeriano al Napoli.

Chelsea, doppio colpo in Italia: prima Osimhen e poi Bastoni

Il Chelsea non ha saputo cambiare marcia con l’arrivo di Mauricio Pochettino e naviga ancora in pessime acque. Completamente fuori dalla zona europea in Premier League, ora il club di Londra sta cercando di correre ai ripari nel mercato di gennaio. L’obiettivo è portare subito Osimhen a Stamford Bridge, per occupare la falla che si è venuta a creare in attacco.

La punta del Napoli non sarebbe però l’unico colpo da piazzare in Italia, visto che per giugno è già pronto un altro nome di primaria grandezza. I Blues hanno messo gli occhi su Alessandro Bastoni dell’Inter, difensore perfetto per ricevere l’eredità di Thiago Silva.

Per Bastoni sono pronti circa 60 milioni di euro che dovrebbero bastare per convincere Marotta a lasciarlo andare. Un Chelsea arricchito di due delle stelle della Serie A potrebbe ricandidarsi seriamente alla vittoria del titolo nel 2025. Vedremo se tra gennaio e giugno entrambe le trattative andranno in porto.

