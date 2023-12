Scippo in casa Napoli: offerti 35 milioni, ADL cede

Un altro protagonista dell’ultimo scudetto potrebbe lasciare presto Castel Volturno. La tentazione economica arriva dall’estero

Nonostante le tre sconfitte in quattro partite, Walter Mazzarri ha certamente portato aria nuova in casa dei Campioni d’Italia dopo il breve regno di Rudy Garcia, terminato il 12 novembre scorso ad esito del ko interno con l’Empoli per 1-0.

Mazzarri ha dovuto ridare fiducia a tutto l’ambiente, mai né convinto né conquistato dall’ex allenatore della Roma. Garcia, in particolare, non aveva legato con due dei primi attori della cavalcata tricolore. Parliamo di Victor Osimhen e di Kvicha Kvaratskhelia.

Il nuovo inquilino di Castel Volturno sembra riuscito a centrare l’obiettivo primario, ora la palla passa al campo. In primis arrivando a fine anno tra le prime quattro, in secondo luogo deve proseguire il percorso Champions il più a lungo possibile.

Per accedere agli ottavi, il prossimo 12 dicembre, in casa basterà anche perdere con il Braga con un solo gol di scarto.

Tra i tanti calciatori che con Garcia avevano trovato pochissimo spazio, figura anche Elijf Elmas.

24 anni compiuti il 24 settembre e un contratto fino al 2025, con l’allenatore francese aveva giocato solo scampoli di gara.

Si passa dai 7′ disputati con Sassuolo e Udinese, al massimo dei 54′ disputati al Castellani di Empoli. Nelle tre gare di campionato con Mazzarri in panchina, sono arrivati i 27 giri di lancette a Bergamo, i 75 con l’Inter al Maradona e infine i 25′ allo Stadium contro la Juventus.

Il macedone, arrivato nel 2019 dal Fenerbahce per 16,2 milioni, in Champions era stato poco più di uno spettatore: 113′ in quattro match, di cui 25′ con Mazzarri nel match perso a Madrid 4-2 con il Real.

Pur non essendo un titolarissimo, il fantasista con Spalletti lo scorso anno aveva messo insieme 36 gare in serie A (1616′), segnando 6 gol e fornendo tre assist.

Il numero 7, in particolare, non solo dal tecnico di Certaldo, viene apprezzato per la sua duttilità. In campo è stato schierato mezzala, interno in una mediana a due, terquartista centrale nel 4-2-3-1, nonché esterno offensivo nel 4-3-3.

Il Borussia Dortmund fa il colpaccio: arriva Elmas

Queste sue doti lo hanno portato all’attenzione di un club in particolare. Il Borussia Dortmund avrebbe già mosso alcuni passi, mettendo sul piatto ben 35 milioni per il cartellino del ragazzo. Il presidente Aurelio De Laurentiis non sarebbe rimasto indifferente alla proposta, idea che starebbe valutando, propendendo per una cessione nella prossima estate. Elmas guadagna 1,5 milioni netti l’anno, compenso alla portata del Borussia Dortmund.

I gialloneri però devono stare attenti perché anche il Lipsia sarebbe interessato al giocatore, non si esclude un tentativo in extremis. Va comunque ricordato che il Napoli non ha bisogno di cedere, avendo chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un utile pari a 79,7 milioni, record per la gestione De Laurentiis, superando i 66,6 milioni del 2016/17.

