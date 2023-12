Ancelotti in Arabia Saudita: ecco la risposta del tecnico emiliano

Nuove voci sul futuro di Carlo Ancelotti in Arabia Saudita: il tecnico ne parla in conferenza stampa e lascia tutti a bocca aperta

Tra Brasile e Real Madrid, per il futuro di Carlo Ancelotti è spuntata in questi ultimi giorni una nuova clamorosa suggestione: l’Arabia Saudita. Che i maggiori club della lega saudita, e la stessa nazionale, non stiano badando a spese per poter cercare di diventare competitivi a livello internazionale ormai non è una sorpresa. Quello che ha lasciato senza parole è stata invece la risposta di Ancelotti in conferenza stampa su un suo possibile futuro proprio in Arabia.

La franchezza non è mai mancata al tecnico emiliano. Tra le sue straordinarie doti c’è sicuramente l’onestà e la prontezza nel rispondere alle domande più scivolose con una battuta di spirito. Una qualità dimostrata ancora una volta durante la conferenza stampa che ha preceduto la sfida con il Betis Siviglia.

Il tecnico del Real è stato infatti interrogato non direttamente sul suo futuro, ma su quello del golfista Jon Rahm, giocatore spagnolo di straordinario talento che ha accettato di entrare nel circuito sportivo dell’Arabia Saudita. In molti si sono chiesti se, come Rahm, anche Ancelotti non declinerebbe un ricco invito saudita. E la sua risposta è stata degna del carisma e della levatura del personaggio.

Che i soldi abbiano un certo valore nelle vite e nelle scelte dei professionisti è indubbio. Lo hanno dimostrato i trasferimenti in Arabia, negli ultimi anni, di personaggi del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic, Neymar o addirittura Steven Gerrard e Roberto Mancini.

Futuro arabo per Ancelotti? Il tecnico fa chiarezza e risponde così

Inutile negarlo. Con il denaro gli arabi potranno comprare la volontà di moltissimi grandi giocatori e allenatori. E probabilmente anche dello stesso Ancelotti. Interrogato su un suo possibile futuro saudita, il tecnico di Reggiolo ha infatti ammesso, con una battuta di spirito, che prenderebbe l’offerta in considerazione: “Se mi offrissero 500 milioni ci andrei anche a piedi, non mi servirebbe nemmeno l’aereo“.

Una battuta che ha lasciato spiazzati tutti i cronisti presenti in conferenza stampa, scatenando una risata contagiosa. In un solo colpo, infatti, Ancelotti è riuscito ad allontanare le voci su un suo possibile trasferimento nel prossimo futuro, ma ha lasciato aperto più di uno spiraglio per un’avventura araba tra qualche tempo.

Tornato serio, l’ex tecnico del Napoli ha infatti chiarito di non aver avuto per ora alcun contatto con club arabi o con la federazione saudita, ma al momento ha altri obiettivi e altre idee nella sua mente: “Hai soldi non ho mai badato troppo, sono cresciuto in una famiglia in cui i soldi non erano molto importanti. Li ho già, quindi non è quello che conta“.