Calcio in lutto, commozione incredibile: tifosi in lacrime

È morto un uomo che ha scritto una pagina importante del pallone nostrano, il calcio in lutto in Italia soprattutto per le squadre in cui ha giocato

Calcio in lutto per la scomparsa di un uomo che ha dato tanto al calcio italiano. Ed il cui nome è rimasto già da tempo negli annali della UEFA. Di quanto fatto da lui e dalla squadra in cui ha militato se ne avrà per sempre memoria.

L’impresa realizzata da questo personaggio, la cui scomparsa ha portato il calcio in lutto in Italia, è passata alla storia anche se fa parte di un pallone che appartiene ad altri tempi. E che portò in alto la bandiera dell’Italia e del club che compì questa impresa.

L’uomo che non c’è più, e che è morto a soli due giorni di distanza da quello che sarebbe stato il suo compleanno, aveva avuto un ruolo decisivo nel dare all’allora suo club di appartenenza l’unico trofeo internazionale messo nella sua bacheca.

Unanimi sono stati gli attestati di stima giunti da ogni parte del nostro Paese, perché forte è il ricordo di quanto questo grande protagonista riuscì a fare in gioventù, nel fiore dei suoi anni.

È il club viola a piangere la scomparsa di uno dei suoi campioni di un passato ormai lontano. Grazie ai suoi gol la squadra gigliata si assicurò la vittoria della primissima edizione della Coppa delle Coppe, nella stagione 1960/1961.

A 85 anni se n’è andato Luigi Milan, centrocampista di destra nato a Mirano (stesso paese di nascita di Federica Pellegrini) in provincia di Venezia. Con una sua doppietta il sodalizio toscano batté in Scozia i Glasgow Rangers per due a zero nella partita di andata.

Calcio in lutto, la Fiorentina piange un suo simbolo

Il match si disputò in un clima caldissimo davanti a 80mila tifosi di casa tutti ostili. Quell’impresa valse ai giocatori di quella Fiorentina il soprannome di Leoni di Ibrox, dopo il successo d’autorità nello stadio dei Rangers ad Ibrox Park, per l’appunto.

A distanza di dieci giorni la Viola vinse anche nella partita di ritorno giocata al Comunale di Firenze, per 2-1. Dopo la doppietta dell’andata, Luigi Milan siglò una rete anche in quella gara. Nel mezzo poi ci fu anche la finale di Coppa Italia che pure lo vide segnare e regalare ai suoi pure quel trofeo.

In Serie A ha indossato anche le maglie di Udinese, Fiorentina, Catania ed Atalanta. La compagine bergamasca è quella in cui Luigi Milan ha militato più a lungo, dal 1963 al 1969.