Napoli, colpo a zero: strappato alla Juventus

Il Napoli non sta attraversando un momento favorevole. Ora l’aiuto potrebbe arrivare direttamente dal fronte calciomercato: la pazza idea

Le big della Serie A cercheranno di chiudere affari interessanti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Ecco il possibile intreccio tra Napoli e Juventus con acquisti di livello.

Un momento decisivo in casa Napoli per cercare di puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Gli azzurri proveranno così di intervenire subito sul fronte calciomercato in vista della sessione invernale. Gennaio è sempre più vicino con la dirigenza partenopea che vorrebbe accontentare lo stesso allenatore toscano, arrivato da poche settimane. Dopo il tour de force Osimhen e compagni vorrebbero tornare a collezionare punti importanti in Serie A dopo le pesanti sconfitte contro Inter e Juventus.

Napoli, senza rinnovo può arrivare: la ricostruzione della vicenda

Da poche ore è spuntato un nuovo profilo da urlo per rinforzare la rosa del Napoli: al momento la situazione resta ingarbugliata. Potrebbe spuntarla anche il club di De Laurentiis, ma ecco la ricostruzione di tutta vicenda.

Come svelato su Twitter dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli e la Juventus stanno monitorando attentamente la situazione del talentuoso giocatore francese, Rayan Cherki, classe 2003 che potrebbe andare via a zero a giugno. La situazione del Lione, che rischia anche la retrocessione, potrebbe così far diminuire vistosamente il suo valore.

Il contratto è in scadenza nel giugno 2025: in passato il suo valore si aggirava intorno ai 35 milioni di euro, ma ora ne bastano soltanto la metà. Se la situazione dovesse proseguire così, senza rinnovo, il Lione lo perderebbe a zero entro pochi mesi. Attenzione anche alle altre big d’Europa, che potrebbero avere la meglio sborsando circa 15 milioni di euro per portarlo subito a casa. Il Napoli continua a monitorare attentamente numerosi profili di talenti dal futuro roseo: ora Cherki è l’oggetto del desiderio dei top club della Serie A.