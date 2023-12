Il Napoli sfida Juve e Milan: bomber a sorpresa a gennaio

Alla ricerca di rinforzi in attacco, il Napoli potrebbe fare concorrenza a Juventus e Milan: nel mirino dei partenopei uno degli attaccanti più interessanti sulla piazza

La sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre di più e le squadre stanno già lavorando incessantemente per rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori e provare a centrare gli obiettivi stagionali. Questo vale anche, se non soprattutto, per le squadre apparse più in difficoltà in questa prima parte di campionato, che cercheranno sicuramente di risollevare le proprie sorti anche portando in casa un possibile colpo che possa cambiare il corso della stagione.

Tra queste c’è sicuramente il Napoli, che ha avuto un avvio di campionato decisamente difficile e sembra aver già perso ogni speranza di difendere quello Scudetto conquistato in modo a dir poco dominante lo scorso anno.

Gli azzurri potrebbero cercare sicuramente di coprire alcuni ruoli rimasti scoperti in difesa, ma anche tentare un colpo in attacco che potrebbe stupire tutti i tifosi.

Per gli azzurri c’è la clamorosa ipotesi Ferrán Torres, attaccante del Barcellona che, però, non sta vivendo un buon momento in blaugrana.

Lo spagnolo, nonostante la cifra monstre da 1000 milioni di euro inserita nella propria clausola rescissoria al momento del suo acquisto, potrebbe partire per una cifra molto più bassa, visto il pochissimo spazio avuto fino ad oggi e il pericolo di perdere la convocazione in Nazionale in vista degli Europei che si svolgeranno questa estate.

Napoli, Ferrán Torres nel mirino: concorrenza a Juventus e Milan per l’attaccante del Barcellona

L’esterno ha visto costantemente diminuire il proprio minutaggio a causa soprattutto dello straordinario stato di forma di Raphinha e João Félix e potrebbe ottenere ancora meno occasioni di mettere in difficoltà il tecnico catalano Xavi visto che, appena il calciomercato invernale sarà ufficialmente partito, il Barcellona accoglierà tra le proprie fila Vitor Roque, già acquistato mesi fa per circa 30 milioni di euro e rimasto per sei mesi all’Athletico Paranaense.

L’operazione potrebbe consegnare a Walter Mazzarri un esterno d’attacco capace di svariare su tutto il fronte offensivo, per quanto il suo ruolo principale sia quello di ala destra, nel quale Matteo Politano sembra essere intoccabile, almeno per ora.

Dotato di grande velocità e di abilità nel dribbling, può essere schierato anche come falso nueve, anche se gli azzurri sembrano essere più che coperti in quella zona del campo, con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone che copriranno anche l’assenza di Victor Osimhen causa Coppa d’Africa.

La concorrenza, però, sembra essere agguerrita, sia in Italia che all’estero: il Milan avrebbe messo gli occhi sul classe 2000 per rinforzare un reparto offensivo abbastanza sterile, e probabilmente per utilizzarlo come sostituto di Olivier Giroud o Rafael Leão, ma anche la Juventus sarebbe molto interessata al giocatore.

All’estero, invece, sembra che Torres sia finito nel mirino del ricchissimo Newcastle neo-arabo e dell’Atlético Madrid, che potrebbe schierarlo in un eventuale tridente con Antoine Griezmann e Álvaro Morata.