Kvaratskhelia offerto e rifiutato: ‘Non ci interessa’

Colpo di scena su Kvaratskhelia, un top club si tira indietro per il georgiano: il talento del Napoli non è un profilo che interessa

Sebbene i suoi numeri, nel complesso, non siano affatto negativi (4 gol e 5 assist finora in 18 gare), è indubbio che in questa stagione, così come tutto il Napoli, Khvicha Kvaratskhelia stia trovando non poche difficoltà rispetto allo scorso anno dove era stato assolutamente devastante per larghi tratti. Al punto da meritare il titolo di miglior giocatore del campionato, con il ruolo di primissimo piano avuto nella conquista dello scudetto azzurro.

Difficoltà che si sono tradotte in un ruolo diventato meno centrale nel disastroso Napoli di Garcia e, dal punto di vista tattico, soprattutto ultimamente, in un suo ‘isolamento’ nella fascia di campo di competenza. Un fatto dovuto anche all’assenza, in questo momento, di terzini in grado di accompagnarne l’azione.

Spesso lo si vede letteralmente triplicato, una gabbia dalla quale fatica ad uscire. Forse, il georgiano ci sta mettendo anche del suo, incaponendosi a volte nell’azione personale anche quando le scelte da fare sarebbero altre.

Chi segue abitualmente le gare dei partenopei si è accorto di questo a occhio nudo, Mazzarri sta cercando dei correttivi per lui e per tutta la squadra ma non è facile. Potrebbero incidere anche le questioni extra campo, dal punto di vista contrattuale, con il giocatore che, lo ricordiamo, nonostante il suo valore è ancora uno dei meno pagati della rosa.

Niente rinnovo e niente adeguamento, De Laurentiis ha parlato. L’agente dell’attaccante ha gettato acqua sul fuoco, per adesso, ma è inevitabile che le voci di mercato, su un calciatore dal simile talento, si facciano sentire. I club interessati non mancano e una stagione negativa, per il Napoli, esporrebbe al rischio di una partenza, anche se per adesso la società non ha intenzione di cederlo. Tuttavia, c’è una società molto importante che sembra chiamarsi fuori dalla corsa.

Kvaratskhelia-Real Madrid, il matrimonio non s’ha da fare: ecco perché

Si è parlato molto dell’accostamento al Real Madrid, anche per via del fatto che Kvara non ha mai nascosto una certa predilezione per i ‘Blancos’. Una passione di gioventù, ha chiarito lui, che comunque si dice concentratissimo sul presente e contento di giocare nel Napoli.

Il Real, per l’appunto, non sarebbe intenzionato a iscriversi a un’asta per lui. Qualora dovesse essere proposto ai madrileni, Florentino Perez intenderebbe rivolgersi ad altri profili. A suo dire, Kvaratskhelia costerebbe troppo in relazione al suo reale valore e una spesa cospicua sarebbe in programma più che altro per giocatori come Mbappé, Haaland, Alphonso Davies, se la situazione lo permettesse.