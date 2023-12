Mercato Napoli, ecco il vice Politano: annuncio netto

Il mercato estivo del Napoli campione d’Italia ha lasciato a desiderare. Ad esempio non è stato preso un vero vice Politano, ma adesso può cambiare tutto con un acquisto clamoroso

Quanti pasticci per il Napoli campione d’Italia. Di solito il presidente Aurelio De Laurentiis è lungimirante, ma dopo la vittoria dello scudetto e l’inaspettato addio dell’allenatore Luciano Spalletti è rimasto spiazzato e ha sbagliato tutte le scelte. Ha dovuto fare i conti anche con la partenza del direttore sportivo Giuntoli.

Evidentemente troppi cambiamenti, che non è riuscito a colmare. A partire dalla scelta di Rudi Garcia in panchina, costretto poi ad esonerare. Un allenatore scelto prima del direttore sportivo, che infatti è arrivato dopo ed è Mauro Meluso. E non sembra un caso che il mercato degli azzurri sia stato deludente.

È partito il solo Kim (rientri dei prestiti a parte) ed è stato sostituito con Natan. Il difensore brasiliano è un buon calciatore, ma non certo forte come il coreano, che si è rivelato da subito un campione.

Poi c’è stato l’addio di Lozano, arrivato negli ultimi giorni di mercato. Una partenza che non sembrava poter far male, e invece il messicano oggi è addirittura rimpianto. Infatti al suo posto è stato preso il danese Jesper Lindstrom, pagato 20 milioni e fino ad ora un oggetto misterioso.

Sulla carta doveva essere lui il vice Politano, ma in realtà non ha ancora trovato continuità e nemmeno una posizione in campo.

Del resto, Walter Mazzarri, il nuovo allenatore del Napoli, ha spiegato alla vigilia della gara con la Juventus che non ha ancora capito dove farlo giocare. Situazione che ha lasciato Politano di fatto unico titolare.

Per fortuna l’ex Inter e Sassuolo sta facendo una grande stagione, con 6 gol complessivi all’attivo. Eppure serve un ricambio, perché l’esterno non potrebbe durare per tutta la stagione. In estate si era parlato molto di Riccardo Orsolini del Bologna.

Napoli, Orsolini è il vice ideale di Politano

Quello di Orsolini è un nome che ritorna, perché l’ex vice del compianto Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, lo propone come innesto ideale per il Napoli.

Ai microfoni di TvPlay l’allenatore sponsorizza proprio Orsolini, che ha allenato a lungo al Bologna: “Con lui ho un rapporto speciale – ha detto – penso che già da qualche anno sia pronto per una big. È un ragazzo a posto, che non crea problemi, nemmeno quando non parte titolare. Secondo me sarebbe stato perfetto per il Napoli al posto di Lozano”.

“Considerando le coppe – ha aggiunto De Leo in conclusione – si sarebbe giocato il posto con Politano, e penso avrebbe accettato di fare il suo vice senza fare storie”.