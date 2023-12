Napoli, De Laurentiis propone uno scambio impensabile che spiazza i tifosi

In vista del calciomercato di gennaio, il vulcanico patron azzurro ha proposto uno scambio con il vicino club granata: tifosi di sasso

Una stagione complicata, vissuta tra mille complicazioni, ripensamenti, scelte sbagliate e tentativi di raddrizzare la barca in corsa. E soprattutto di risultati che hanno portato il Napoli, la squadra che lo scorso anno sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti ha dominato il campionato vincendo lo scudetto con un mese esatto di anticipo, ad accusare già 12 punti di distacco dalla Juventus, temporanea capolista dopo la vittoria nello scontro diretto con gli azzurri.



Un’annata iniziata con l’errore – del resto parla il campo – chiamato Rudi Garcia. Il tecnico, oltre a confondere il gruppo con scelte cervellotiche, ha anche avuto i suoi bei problemi con i big della squadra: Kvaratskhelia e Osimhen su tutti.

Il ritorno di Walter Mazzarri ha ridato un po’ di entusiasmo ad una piazza depressa dalla posizione in classifica ma, al netto di una ritrovata vitalità in campo, finora il tutto ha prodotto 3 punti in 3 partite.

Vittoria con l’Atalanta a Bergamo e poi due sconfitte, diverse nel punteggio ma identiche nelle occasioni clamorose non sfruttate, contro le prime due della classe. In siffatta situazione, una mano può certamente arrivare dal mercato, col Ds Meluso e con lo stesso patron De Laurentiis impegnati a correggere il tiro con l’arrivo di qualche volto nuovo.

Già, peccato che l’ultima idea del presidente non abbia trovato troppi riscontri in seno all’inquieta tifoseria partenopea. L’indiscrezione, riferita da un giornalista del Corriere dello Sport, riguarda un possibile scambio di mercato con la vicina Salernitana, anch’essa in grande difficoltà dopo più di un terzo di stagione.

Scambio Zanoli-Mazzocchi: ecco l’ultima idea di De Laurentiis

“Mazzocchi-Zanoli, scambio fattibile? Non lo so, ma il contatto c’è stato. L’operazione dipenderà dalla volontà dei giocatori e dagli obiettivi delle società, ma al momento risulta che ci sia questo dialogo tra le parti”, ha assicurato Antonio Giordano, intervenuto in diretta a Radio Marte.

Le riserve dei tifosi azzurri sulla possibile operazione non riguardano incertezze sul valore di Pasquale Mazzocchi – il 28enne tra l’altro napoletano di nascita, che coronerebbe il suo sogno di giocare con la maglia della squadra della sua città – quanto sull’opportunità di privarsi del giovante terzino destro. Che ancora non è stato messo in condizione di dimostrare il suo valore.

L’urgenza di fare risultato a tutti i costi, con il Napoli in difficoltà e ancora tecnicamente non qualificato agli ottavi di Champions, ha finora impedito, sia a Garcia che a Mazzarri, di fare un certo tipo di turnover. Dando magari un po’ di riposo a Di Lorenzo, titolarissimo nel ruolo nonché capitano della squadra.

Zanoli non trova lo spazio che vorrebbe, e che forse inizia ad essere veramente importante avere nella sua crescita come calciatore. I tifosi napoletani storcono la bocca, ma la volontà dei diretti interessati allo scambio potrebbe fare la differenza…

