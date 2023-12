Napoli, ‘scambio’ in porta: Meret e 20 milioni

Il giro dei portieri per la prossima stagione si fa interessante, la partenza di Meret muove altri suoi colleghi in Serie A

Meret non è destinato a rimanere a Napoli per lungo tempo, l’estremo difensore potrebbe accettare una nuova sfida proprio nel campionato italiano.

I campioni di Italia sono ancora ambiti sul calciomercato, la vittoria del titolo è comunque una garanzia di qualità.

Meret è il portiere che ha vinto il tricolore ma ha anche un contratto in scadenza a giugno 2024 che stuzzica parecchie big.

Il Napoli dovrebbe esercitare l’opzione per il rinnovo, il contratto sarebbe allungato sino al 2025 ma Meret ugualmente avrebbe la valigia pronta.

Il portiere sta valutando così la sua prossima meta, il Napoli invece ha già pronto il suo sostituto in porta. Il giro di estremi difensori muove un po’ tutta la Serie A.

Meret addio, il Napoli compra un portiere emergente

Meret sarebbe così pronto per l’addio al Napoli dopo sei stagioni, i soldi che saranno incassati per la sua cessione verranno subito investiti in Italia. La sua quotazione potrebbe attestarsi sui 20 milioni di euro, con il Napoli che investirà questa cifra su Michele Di Gregorio del Monza, uno dei migliori nel ruolo per affidabilità e costanza in campo.

Il portiere del Monza, guardando ai dati statistici, è uno dei più affidabili e la sua crescita in Serie A è abbastanza evidente.

Di Gregorio è seguito da tanti club, il Napoli dovrebbe anticipare la concorrenza della Roma in Italia e bloccarlo in tempo per la prossima stagione.

Di Gregorio al Napoli, Meret altrove con piste in Serie A ma anche in Premier League.

Il portiere friulano potrebbe piacere a Roma e Fiorentina ma anche al Milan in caso di partenza di Maignan, i rossoneri incassando 80 milioni per il francese (in direzione Bayern) andrebbero con fiducia sull’attuale numero uno del Napoli.

La partenza di Meret diventerà così una sorta di effetto domino sul campionato, il movimento dei portieri coinvolgerà molti club nell’estate 2024.

Il Napoli troverebbe un sostituto dal rendimento sicuro come Di Gregorio, la sua reattività e grinta in campo sarebbe l’ideale per il nuovo corso della difesa partenopea.

Un incrocio di trattative da definire il prima possibile, il pericolo maggiore potrebbe arrivare proprio dalla Premier League, sempre pronta a investire 20-25 milioni per i talenti che emergono in Serie A.