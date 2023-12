Niente Napoli e Milan: il nazionale francese se lo prende la Juventus

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato embra proprio che la Juventus sia prossima ad un importante acquisto. Ecco tutti i dettagli

Si avvicina il Natale, tempo di regali. Da ricevere e da fare. E in questo periodo dell’anno i direttori sportivi delle società di calcio si ingegnano per far sì che possano anche loro poter… Fare regali. Ai loro allenatori, chiaramente…

Il calciomercato di gennaio è quasi arrivato e anche in casa Juventus si valuta il da farsi. La classifica sorride ai bianconeri, secondi dietro la corazzata Inter, ma Cristiano Giuntoli sa bene che è proprio quando le cose vanno bene che si devono risolvere i problemi.

Perché la Juventus qualche problema ce l’ha. Qualche vuoto nell’organico, soprattutto nel reparto di centrocampo e poi il problema più evidente e palpabile per Allegri: la scarsa capacità realizzativa dei suoi quattro attaccanti.

La Juventus può vantare quattro punte importanti: Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean. I due ex viola possono, o sarebbe meglio dire potrebbero arrivare entrambi alla doppia cifra in termini realizzativi, mentre Milik i suoi gol li ha sempre assicurati e con il solo Kean che viaggia a sprazzi.

È il reparto offensivo la grande preoccupazione del direttore dell’Area tecnica della Juventus. Ed è lì che, tra gennaio e giugno prossimi, avverrà la rivoluzione.

Il nazionale francese se lo prende la Juventus

Dopo quattordici giornate di campionato, i quattro moschettieri del gol bianconero hanno assicurato ad Allegri la pochezza di 11 reti: 5 Vlahovic, 4 Chiesa, 2 Milik e 0 Kean. Nell’Inter capolista Lautaro Martinez ne ha realizzate 13.

Occorre quindi intervenire subito, poiché non possono sempre essere i difensori a cantare e a portare la croce, perché prima o poi…Pertanto Giuntoli osserva il mercato degli attaccanti e quello che può offrire anche nella sessione invernale di gennaio.

Il responsabile del mercato bianconero sembra essere ritornato su un obiettivo puntato qualche tempo fa: Rayan Cherki, attaccante dell’Olympique Lione e della nazionale Under 21 francese, classe 2003, recentemente accostato anche al Napoli e al Milan.

Più seconda punta che punta centrale, ama svariare sulle fasce. Abilissimo nell’uno contro uno poiché dotato di ottima tecnica individuale, l’attaccante francese di origini algerine, ricalca l’identikit dell’attaccante che la Juventus sta cercando e che ha in Domenico Berardi del Sassuolo e in Jadon Sancho del Manchester United due possibili alternative.

La stagione in corso non sta regalando grandi soddisfazioni a Rayan Cherki. Per questo l’Olympique Lione sta pensando a una sua cessione. Intanto ha fissato il prezzo, una sorta di avviso ai naviganti. Chi vuole Cherki deve sborsare 20 milioni di euro.