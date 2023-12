Quasi 280 milioni: ‘follia’ totale per Osimhen

Victor Osimhen può lasciare il Napoli già nel mercato di riparazione. L’offerta che potrebbe pervenire al Napoli è di quelle difficili da rifiutare

Victor Osimhen e il Napoli, una storia che può concludersi tra circa un mese. Il bomber nigeriano, è finito già da tempo nel mirino delle più grandi società europee e non solo.

Nonostante una prima parte di stagione di grande difficoltà per i campioni d’Italia, il classe 1998 si sta rendendo protagonista di una discreta stagione, che lo vede già a quota sei reti realizzate e due assist forniti in quattordici partite disputate tra campionato e Champions League.

Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester United hanno provato a strapparlo ai partenopei la scorsa estate, non riuscendo però a soddisfare le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis.

L’addio del nigeriano, però, può avvenire a breve: diversi club dall’Arabia Saudita, infatti, sono pronti a ricoprire d’oro sia il Napoli che il calciatore.

Osimhen via da Napoli, affare da circa 280 milioni di euro: può partire già a gennaio

Stiamo parlando di cifre da capogiro, che possono portare sia De Laurentiis che lo stesso calciatore a pensare seriamente alla separazione. Ci sono società che sono pronte a mettere sul piatto circa 120 milioni di euro per ottenere il sì del patron azzurro, che difficilmente potrà opportsi. Per il classe 1998, invece, è pronto un contratto da far girare la testa.

Ci sono indiscrezioni circa un contratto di quattro anni e mezzo da circa 35 milioni di euro netti a stagione, per un totale di 157 milioni e mezzo di euro che, sommati ai 120 milioni per il Napoli, portano la trattativa a quasi 280 milioni di euro.

Un’offerta praticamente irrinunciabile per il nigeriano, che può decidere di accettare la destinazione saudita nonostante sarebbe prossimo, a detta dello stesso De Laurentiis, il rinnovo del contratto con stipendio da circa 10 milioni.

Dopo questi primi mesi di stagione negativi, quindi, per il Napoli può arrivare una nuova doccia fredda: Victor Osimhen è pronto a dire addio.

Ma chi, eventualmente, al suo posto? Difficile dirlo oggi, ma è certo che Mazzarri avrebbe poi bisogno di un sostituto all’altezza dell’ex Lille, senza il quale risulterebbe molto più arduo il raggiungimento del traguardo minimo di questa – fin qui – deludente annata, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.