Affare a sorpresa Napoli: triangolo con Zielinski

Futuro del polacco sempre più lontano da Napoli: spunta un interessante triangolo di calciomercato con protagonista il centrocampista azzurro

Il Napoli si lecca le ferite della sconfitta, amara, dello Juventus Stadium, che molto probabilmente ha messo una pietra tombale sulle possibilità che gli azzurri hanno nel riagguantare la corsa scudetto. Si può dire che la rete di testa di Federico Gatti, non la prima subita dagli azzurri quest’anno in questo modo, potrebbe pesare tantissimo da questo punto di vista.

Intanto, Walter Mazzarri raccoglie i cocci della sconfitta e pensa alla gara di Champions League contro lo Sporting Braga in programma fra poco e a questo punto importante non solo per il passaggio agli ottavi ma anche per risollevare il morale dei calciatori.

Un morale che è sceso sotto i tacchi proprio sul terreno di gioco bianconero e che deve essere quanto prima sistemato per non andare incontro a scenari pericolosi.

Al contempo, la società pensa anche allo scottante tema dei rinnovi di contratto in scadenza. A intrattenere i tifosi azzurri non c’è solo il caso Victor Osimhen, ma anche quello relativo a Piotr Zielinski.

Subito dopo la partita contro la Juve, il centrocampista polacco 29enne è sembrato uno dei più delusi per il risultato finale.

Zielinski ha continuamente in testa il rinnovo di contratto che, vista la stagione in corso, potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Come è noto, l’Inter insiste per averlo il prossimo giugno, quando il suo lungo sodalizio con gli azzurri sarà terminato.

Napoli, rinnovo Zielisnki in pericolo: Inter insiste

L’amministratore delegato Beppe Marotta, in occasione di Napoli-Inter, ha parlato chiaramente del fatto che la società nerazzurra osserva i calciatori più talentosi in scadenza, ma ha anche specificato che fin qui non si è fatto nessun passo in avanti. Al netto delle dichiarazioni alla stampa, un calciatore come Zielisnki è un obiettivo reale per l’Inter per potenziare quello che già molti osservatori considerano uno dei migliori reparti di centrocampo d’Europa.

Qualora i partenopei non dovessero riuscire a convincere il classe 1994, allora si aprirebbero scenari di mercato interessanti, alcuni dei quali si erano interrotti proprio nel momento in cui il polacco decise di rifiutare l’Arabia Saudita per restare in Campania.

Si parla di un Napoli sempre più interessato ad Andrea Colpani, centrocampista talentoso che con la maglia del Monza sta facendo vedere quest’anno gran parte del proprio potenziale. In caso di addio dell’ex Empoli e Udinese, non è escluso un assalto dei partenopei nei confronti del centrocampista bresciano.