Calciomercato Milan: è fatta per la punta, c’è la firma

Il Milan vuole tornare a pensare in grande con la chiusura dell’affare: ecco la firma immediata, andrà via a gennaio

La voglia di tornare protagonista è davvero tanta con il Milan che intende proseguire la sua avventura in Europa. Serve un risultato convincente contro il Newcastle, ma nel frattempo la società rossonera vorrebbe intervenire immediatamente sul fronte calciomercato per chiudere nuovi affari entusiasmanti. Ecco la firma immediata, chiusura decisiva per gennaio.

La dirigenza rossonera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Novità importanti per il Milan che vuole dimenticare in fretta la prima parte di stagione davvero deludente. Sono ore frenetiche in casa rossonera per riuscire a superare il turno di Champions League, ma la qualificazione resta ostica: c’è la speranza chiamata Europa League per essere ancora protagonista a livello internazionale. La società milanese è al lavoro per puntellare ancora la rosa a disposizione di Stefano Pioli con innesti di qualità nel reparto offensivo.

Milan, chiusura totale: ecco l’affare

Un momento decisivo in ottica futura con il Milan sempre alla ricerca di nuovi colpi entusiasmanti. I rossoneri vogliono tornare a splendere dopo un periodo alquanto negativo tra campionato e Champions League: ecco l’intreccio decisivo per chiudere subito il bomber.

Come svelato dal giornalista di Sport Bild, Christian Falk, il Dortmund si è unito al Newcastle nella corsa per ingaggiare Serhou Guirassy dallo Stoccarda. Anche il Milan ha monitorato a lungo il profilo del centravanti che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Un innesto di qualità per incrementare il tasso tecnico a disposizione di Stefano Pioli, ma attenzione alle sirene dall’estero.

Tanti club europei sono alla ricerca di validi profili per quanto riguarda il reparto offensivo. La società rossonera cercherà di regalare nuovi innesti di qualità a Stefano Pioli con la volontà di incidere fin da subito. La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina per allestire una rosa sempre più competitiva andando a puntellare quei reparti meno solidi.